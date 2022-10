Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I øjeblikket er der flere ubesvarede spørgsmål, end der er svar.

Liz Truss er lige gået af som britisk premierminister efter kun 45 dage på posten. Dermed er hun den kortest siddende premierminister nogensinde.

Efterfulgt af George Canning, hvis periode varede 118 dage, før han pludselig døde i 1827.

Der er allerede nu flere spekulationer om, hvem der skal overtage posten.

Og ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, udelukker han ikke, at vi kan komme til at få en gammel kending at se.

Nemlig Boris Johnson.

»Det er ikke umuligt, han kan stille op igen. Selvom han nok ikke er den umiddelbare favorit, så er der i dag flere kilder tæt på ham, der mener, han er den eneste, der kan redde partiet. Netop fordi han er folkekær,« fortæller Jakob Illeborg.

»Vi skal huske, at han selv måtte gå mens han stak halen mellem benene efter flere skandaler. Det vil også være et vildt kald. Jeg siger bare, at det er svært at se, hvem der ellers kan redde partiet fra at smelte fuldstændig ned.«

Illeborg henviser desuden til Boris Johnsons egen afgang, hvor han henviste til en gammel romersk general.

»Det var en general, der måtte gå af, men som tiltrådte igen, efter landet stod i ruiner og havde brug for ham. Det er det, der sker nu. Han regner med at komme tilbage.«

Også The Times' politiske redaktør skriver nu på Twitter, at det er ventet, at Boris Johnson vil stille op ved et kommende konservativt formandsvalg og forsøge at komme tilbage på premierministerposten.

Flere bookmakere har også allerede oddset på, hvem der bliver den næste premierminister.

Ifølge Sky News står den tidligere finansminister Rishi Sunak som favorit.

»Han står for meget af den politik, som hun har vendt sig imod. Han er mere populær på partimedlemmer,« fortæller Illeborg.

Han efterfølges af Penny Mordaunt og Ben Wallace. Jeremy Hunts nævnes også – men han stiller ikke op til rollen.

Også tidligere premierminister Boris Johnson og Theresa May bliver nævnt.