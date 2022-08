Lyt til artiklen

Formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosis besøg i Taiwan tirsdag førte til sabelraslen fra Kinas side.

Kinesiske jagerfly blev sendt i luften, og torsdag vil der være militære øvelser med missiltest adskillige steder i det sydkinesiske hav, hvor Taiwan ligger.

Kineserne er vrede over, at USA indirekte underminerer Kinas såkaldte etstatspolitik ved at sende en officiel repræsentant til Taiwan. I Beijing betragter man Taiwan som en del af Kina, selvom Taiwan på mange måde fungerer som et selvstændigt land med eget demokratisk valgt parlament, egen møntfod og flag.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg mener, at dagens begivenheder er fuld af symbolik.

Nancy Pelosi umiddelbart efter, at hun ankom til lufthavnen i Taipei Taiwan tirsdag. Foto: HANDOUT Vis mere Nancy Pelosi umiddelbart efter, at hun ankom til lufthavnen i Taipei Taiwan tirsdag. Foto: HANDOUT

»Det er meget spil for galleriet, hvor det handler om at vise muskler. Men ingen har interesse i en militær konfrontation,« siger Jakob Illeborg.

Han mener, at Kina har været nødsaget til at vise en reaktion. Men så heller ikke mere.

»Kinas præsident Xi Jinping skal vælges for en tredje periode, og han har absolut ingen interesse i at optrappe yderligere,« mener Jakob Illeborg.

Han fortæller, at Nancy Pelosis rejse har været en bet for Joe Biden.

»Det har ødelagt hans dagsorden, og i stedet har Nancy Pelosi mødt velvilje hos republikanerne for sin rejse,« siger han.

Talsmand for Det Hvide Hus, John Kirkby, har ifølge Reuters advaret Kina om ikke at overreagere.

»Det har helt åbenlyst også været vigtigt for USA at vise, at man ikke er bange for Kina. Så der er også noget koldkrigsretorik over det,« siger han.

Nancy Pelosi skal onsdag mødes med adskillige ledere i Taiwan herunder landets kvindelige præsident Tsai Ing-wen.