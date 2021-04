Ruslands fængslede oppositionsleder, 44-årige Aleksej Navalnyj, er efter alt at dømme døende.

Efterretningerne, om at han kun har få dage tilbage, er tiltaget de seneste dage, og søndag har hans talskvinde, Kira Jarmisj, gjort det klart, at »Aleksej er døende«, og af det i hans tilstand er »et spørgsmål om dage.«

31. marts indledte Navalnyj en sultestrejke i protest mod, at han under sin fængsling i Rusland ikke må blive tilset af en civil læge.

Hans nyrer er angiveligt ved at stå af.

Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj til demonstration i Rusland, inden han blev forgiftet og siden fængslet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Den vestlige verden har for længst fastslået, at Vladimir Putin selv eller folk i hans inderkreds orkestrerede drabsforsøget på Navalnyj med giften Novitjok.

Det lykkedes som bekendt ikke, men i februar smed det russiske styre Navalnyj i fængsel i to og et halvt år under påskud af, at han ikke havde meldt sig hos de russiske myndigheder, som han var blevet pålagt i en tidligere, betinget dom.

Navalny forsøgte – uden held – at overbevise dommerne om, at han var lovlig undskyldt, da han på meldetidspunktet var indlagt i Berlin og kæmpede for sit liv efter giftattentatet.

Det helt store spørgsmål er imidlertid, om Putin i dag helst ser Navalny død eller levende, lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent. Foto: Jon Wiche

Selvom Putin efter alt at dømme har ønsker Navalnyj død, virker det nemlig ifølge Jakob Illeborg som om, at Putin pludselig er begyndt at ryste på hånden

»På den ene side ønsker Putin Navalnyj væk en gang for alle. Men på den anden side frygter han med god grund, hvad den folkelige reaktion på Navalnyjs død vil være.«

Putin har nemlig kunnet iagttage, at der har været store folkelige oprør mod blandt andre den russiskvenlige diktator i Hviderusland, Aleksandr Lukasjenko.

Og vil russerne på samme måde rejse sig mod Putin, hvis Navalnyj lider martyrdøden?

Pønser Vladimir Putin på et angreb på Ukraine? Foto: SPUTNIK

»Det er jo det, Putin frygter. Der er meget stor folkelig opbakning til Navalnyj. Han er symbolet på den voksende utilfredshed med Kreml og Putin. Han kan blive en meget farlig martyr for Putin,« siger Jakob Illeborg.

Dør Navalnyj, kan det ifølge Jakob Illeborg udløse en farlig kædereaktion.

For vil Putin i den situation aflede de oprørske massers utilfredshed i Rusland med et militær angreb, der kan samle nationen?

»På onsdag har Putin planlagt en stor tale, hvor han vil tale om Ruslands fremtid efter covid-19. Men han holdt en lignende tale, inden han i 2014 annekterede Krim. Vil han gøre det igen? Denne gang i Ukraine,« lyder det fra Jakob Illeborg.

Allerede nu er situationen højspændt. Russiske tropper opskalerer deres tilstedeværelse ved den ukrainske grænse, og briterne har sendt to krigsskibe ind i Sortehavet for at markere, at Nato og vesten ikke vil acceptere en russisk aggression.

»Hvis Navalnyj dør, kan det udløse et koldkrigsspil, vi ikke har set i mange år,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Det er ret uhyggeligt. Men Putin og Rusland har de seneste år vist, at de er villige til at gå meget langt for at sikre sig ro internt.«

Økonomisk går det ualmindeligt skidt i Rusland, og Putins styrets covid-håndtering har også været dårlig.

Det har sat yderligere kog i oppositionens frustrationer. Og oppositionen har vist deres utilfredshed ved at gå på gaden og tage de tæsk, man får, når man gør den slags i Rusland, bemærker Jakob Illeborg.

»Putin er hunderæd for et folkeligt oprør. For du kan ikke tæve og fængsle alle. Derfor kan man godt frygte, at hans bedste middel mod det er at vise, at han er en stor krigsherre,« slutter han.