Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kaldes allerede 'banebrydende' og 'den absolut mest smertefulde sanktionspakke, EU nogensinde har gennemført'.

Men én mand fik sin vilje gennemtrumfet – og det er bemærkelsesværdigt.

Selvom B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg er helt enig i, at de nye og hårde sanktioner mod russisk olie kommer til at få stor betydning, hæfter han sig ved, at Ungarn er undtaget.

Noget, som landets kontroversielle premierminister, Viktor Orbán, hele tiden har krævet – og endte med at få gennemtrumfet under de hårde forhandlinger.

»Jeg kan love dig, at der er blevet bandet over Orbán blandt de andre EU-ledere,« siger Jakob Illeborg.

For Orbáns undtagelse er en indirekte håndsrækning … til Vladimir Putin.

»Manglen på solidaritet i EU blev tydelig, og det er helt oplagt, at Putin og Rusland vil forsøge at slå på den manglende enighed,« siger Jakob Illeborg.

EU-landene er konkret blevet enige om at udfase den olie, der fragtes med skibe fra Rusland. Det vil ske inden årets udgang.

Derimod vil russisk olie leveret via rørledninger ikke blive bremset med det samme. Her er tidsplanen en mere løs målsætning om at gøre det, så snart det er muligt.

Til trods for at Orbán fik sat en stopper for den helt store oliehammer, bliver konsekvenserne af den nye sanktionspakke ifølge Illeborg vidtrækkende.

»Det kommer både til at ramme Rusland og os hårdt,« siger B.T.s internationale korrespondent.

For Rusland er det en enorm og vigtig fast indtægt, der forsvinder, når EU omgående forbyder mere end to tredjedele af al olieimport fra Rusland. På sigt kan andre lande – eksempelvis Kina – aftage dele af den olie, Rusland hidtil har solgt til EU, men det er ifølge Illeborg ikke noget, der kan lade sig gøre på den korte bane.

Det samme gælder de udfordringer, EU – og vi danskere – kommer til at stå med: De højere benzinpriser og risikoen for prisstigninger i takt med, at transport af varer bliver dyrere.

»Det kommer til at ramme EU økonomisk, men er også et skridt på vejen mod at gøre os fri af Ruslands energi på sigt. Lige nu og her kommer det til at gøre rigtig ondt,« siger Jakob Illeborg.

Samtidig ser han de hårde sanktioner mod russisk olie som et klart signal fra et – næsten – samlet EU:

»Det viser, at vi er klar til at sætte idealisme og politisk virkelighed over pengepungen,« siger Jakob Illeborg.

Også Slovakiet og Tjekkiet kæmpede imod et totalt stop for import af russisk olie, men Ungarn og især Viktor Orbán var bannerfører i kampen for fortsat at lade olien strømme igennem rørledningerne.