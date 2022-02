Emmanuel Macron kom, talte og forlod Moskva uden det store resultat.

»Han havde pustet sig op til, at nu skulle han komme og klare makronerne – og det gjorde han jo umiddelbart ikke,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Det var mandag, at den franske præsident var i den russiske hovedstad for at drøfte den anspændte situation ved den russisk-ukrainske grænse med sin russiske modpart, Vladimir Putin.

Det kom der tilsyneladende ikke konkrete løsninger ud af.

Emmanuel Macron (tv.) og Valdimir Putin på pressemøde efter deres fem timer lange samtale.

Efterfølgende blev der i hvert fald ikke givet udtryk for nogen som helst justering af ophobningen af tropper ved grænsen mellem landene.

Jakob Illeborg betragter det som en tydelig bet til den franske præsident, der ellers havde brugt kræfter på at bygge forventningerne op til topmødet.

»Macrons stort oppustede 'nu skal I se løjer'-stil gik jo ikke. Og luften gik ud af ballonen for ham, når han nærmest på forhånd udbasunerer, at nu skal I bare se fransk diplomati: I kan lige så godt sidde klar til store nyheder. Og så lister han stille og roligt ud, uden at der rigtigt skete noget,« siger B.T.s internationale korrespondent:

»Det kan da undre, at Macron treode, at han kunne komme og løse problemet, for det er ret åbenlyst, at det kun kan løses, hvis russerne vil noget andet end nu. Kortene ligger stadigvæk hos Putin. Det har de gjort hele tiden, og det gør de stadigvæk.«

Vladimir Putin er stadig manden, der sidder med de afgørende kort.

På den mest positive front anerkendte den russiske præsident flere af de input, han fik fra Emmanuel Macron, men tilføjede også, at »en del af hans ideer og forslag er det sikkert stadig for tidligt at tale om.«

Omvendt benyttede Vladimir Putin lejligheden til igen at understrege, at Vesten ikke har anerkendt de krav, som Rusland har opstillet. Og den russiske modvilje i forhold til kernestridspunktet om et potentielt ukrainsk medlemskab af NATO blev ligeledes nævnt igen.

»Så alt er det samme som før Macrons besøg. Men han har gjort forsøget, og det er der rigtigt mange, der vil blive ved med så længe, man overhovedet kan. Om ikke andet viser det, at døren ikke er lukket for forhandlinger,« siger Jakob Illeborg:

»Men det viser også bare, hvordan problematikken i virkeligheden er uløselig, og at det egentlig er en latterlig hypotese, man slås om: Russerne ved jo godt, at de vil have Vesten til at love noget, som Vesten ikke kan eller vil love (at Ukraine aldrig bliver NATO-medlem, red.). Og så er det jo ligegyldigt, hvem der kommer til Moskva for at forhandle, for det hele kommer an på, hvad Putin vil.«

