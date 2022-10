Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der gik ikke lang tid fra, at Liz Truss trak sig til, at Boris Johnson var på alles læber.

Og Boris Johnson, som var Storbritanniens premierminister for 45 dage siden, er begyndt at spøge endnu mere i kulissen efter Det Konservative Parti har meldt ud, hvordan den nye formand skal findes.

For formandskandidaterne har indtil mandag klokken 15 til at melde sig på banen. Men for at være kandidat, så skal man have mindst 100 konservative parlamentarikere bag sig ud af 357. Dermed kan der højest være tre kandidater.

Det betyder, at Storbritannien allerede kan have deres nye premierminister mandag. Men hvis der er to kandidater med mere end 100 parlamentarikere bag sig, så skal alle medlemmer af Det Konservative Parti stemme om den nye formand.

»Det læses som et forsøg på at holde Boris Johnson fra fadet. Om det lykkes, må tiden så vise. Den store joker i de kommende dage er, om han stiller op, og hvor mange der vil bakke ham op,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som befinder sig London.

Den mest sandsynlige formand lige nu er dog Storbritanniens finansminister, Rishi Sunak, men man skal ikke afskrive, at Boris Johnson stiller op, ifølge Jaob Illeborg.

»Hvis det hele handler om Boris Johnson i morgen og der er flere konservative parlamentarikere, der går ud og støtter ham i morgen for eksempel. Der var en parlamentariker, der tidligere i dag sagde, at det jo var Boris Johnson, der havde et folkeligt mandat,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Jeg tror, at han hygger sig rigtig godt med at være på alle forsider og være ‘talk of the town’, og så tror jeg, at han vil se stemningen an. Hvis det ser ud til, at der er en chance for ham, så vil det ligne ham at stille op.«

Følg B.T.s dækning af det politiske drama i Storbritannien her.