For et år siden stormede flere hundrede demonstranter den amerikanske kongres i Washington. Angrebet på Capitol Hill er senere blevet beskrevet som et terrorangreb mod USA og demokratiet.

Et billede på et splittet USA, som ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg langtfra er samlet i dag.

Under angrebet mistede fem personer livet, kongresmedlemmer og deres stab måtte løbe for livet og gemme sig i låste lokaler, der skete skader for millioner af kroner, mens hætteklædte demonstranter indtog Kongressens kamre med våben og vrede.

Det hele skete i forbindelse med, at landets ledere var samlet for at godkende Joe Biden som vinder af præsidentvalget i landet.

FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Foto: SHANNON STAPLETON

»USA er bestemt ikke mindre polariseret, og det er bekymrende. Trump og Trumps folk har stadig en forbløffende magt over det stolte, gamle republikanske parti,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Selvom han er blevet udelukket fra Twitter, er det lykkedes ham at have et parallelt narrativt – det kan virke næsten infantilt, at han kan det, og at de republikanske vælgere hopper på det.«

USAs nuværende præsident, Joe Biden, vil på årsdagen, 6. januar 2022, holde en tale for den amerikanske befolkning. Her forlyder det, at han vil sætte ord på skyldsspørgsmålet, som han mener i nogen grad ligger hos den tidligere præsident Donald Trump.

Trump har nægtet at deltage i den kommissionshøring, der skal placere ansvaret for hændelsen, og desuden mener han ikke selv, at den tale, han holdt før indsættelsen af Joe Biden, skulle have haft indvirkning på den voldelige demonstration.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

I talen sagde den tidligere præsident blandt andet, at valget var blevet manipuleret, og opfordrede sine tilhængere til at »kæmpe som helvede« for at stoppe, hvad han sagde var stjålet.

Mange af hans støtter gik til Capitol og deltog i volden efter talen, der blev holdt tæt på Det Hvide Hus.

»Biden har ikke formået at tale om eller med Trump. Nu sætter man hårdt mod hårdt og giver Trump skylden,« siger Jakob Illeborg om den tale, den nuværende præsident vil holde torsdag eftermiddag dansk tid.

»En anden strategi kan være at omfavne Trump og sige, at nu skal vi videre. Men det har Biden valgt ikke at gøre,« fortsætter han.

Man kan ifølge B.T.s internationale korrespondent kun gisne om, hvilke konsekvenser sådan en direkte udmelding kan få. Men en risiko kan være, at det kan give bagslag og skabe endnu mere vrede hos de i forvejen oprørte Trump-støtter.

»Jeg var med i USA, da Biden tiltrådte. Der talte han om at række ud og nå hele USA. Samle landet. Selvom han nok har prøvet, så er han langtfra lykkedes med det.«