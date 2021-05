B.T.'s internationale korrespondent forventer, at Hviderusland og præsident Aleksandr Lukasjenko kan forvente hård behandling fra et samlet Europa, efter landet søndag eftermiddag tvang et Ryanair-fly til lande i Minsk, da det var på vej fra Athen til Litauens hovedstad, Vilnius.

Den officielle grund til tvangslandingen var, at der var en sikkerhedstrussel ombord på flyet.

Det viste sig ikke at være sandt, og den egentlige årsag var, at man vil anholde og retsforfølge systemkritikeren Roman Protasevitj, der var ombord på flyet. Han er nu blevet anholdt i Minsks lufthavn.

Jakob Illeborg kalder episoden for »voldsomt uhørt«.

»Det lyder som noget fra en James Bond-film, det kunne ikke være mere skørt. Vi skal forvente en meget stram reaktion og sanktioner fra et samlet Europa. Civil luftfart er noget af det, der holder verdens økonomi sammen.«

»Hvis den her aktion får lov til at danne præcedens for, at regeringer kan tvangslande fly for at anholde systemkritikere, så er det dybt uholdbart og dybt angstprovokerende, siger B.T.'s Internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig Grækenland, hvor flyet lettede fra.

Mange europæiske ledere, heriblandt udenrigsminister Jeppe Kofod (S), har været ude og fordømme Lukasjenkos ufine manøvre og forlangt, at alle passagererne ombord skal fragtes sikkert videre til Vilnius. Inklusive Roman Protasevitj.

EU's 27 statsledere vil mandag drøfte situationen på et topmøde, og den prompte reaktion fra EU-landene overrasker ikke Jakob Illeborg.

Ifølge ham bliver det afgørende, hvordan Ruslands præsident Vladimir Putin reagerer på tvangslandingen. Han kalder Aleksandr Lukasjenko for Putins lakaj, som flere gange har nydt godt af, at Putin har holdt hånden over ham. Det er dog ikke sikkert denne gang.

»Vi så Lukasjenkos brutalitet efter hans postulerede valgsejr i august 2020. Der stod det klart, at Putin holdt hånden over ham, men han er måske træt af ham. Rent hypotetisk så kan det være begyndelsen på enden for Lukasjenko, hvis Putin går med på kritikken, der kommer fra Europa. Men vi skal huske, at han har siddet på magten siden 1994, og han har foretaget sig mange vanvittige ting og sluppet afsted med dem,« siger Jakob Illeborg.

På et mere personligt plan er Jakob Illeborg som journalist berørt af situationen. Hvis der bliver dannet præcedens for tvangslandinger som denne, vil det have voldsomme konsekvenser for journalister, mener han.

»Skal journalister til at frygte, om vi har skrevet noget forkert i de lande, vi flyver overs øjne? Det er et angreb på Europa, og på vores demokrati. Og et angreb på journalistik og vores ret til at sige statsledere i mod,« siger Jakob Illeborg.

Ifølge præsidentkandidat og oppositionsleder Sviatlana Tsikhanouskaya står Roman Protasevitj over for en potentiel dødsstraf i Hviderusland.

Det skriver hun på sin Twitter-profil.