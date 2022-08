Lyt til artiklen

Det ser ud til, at formanden for Repræsentanternes Hus i USA for første gang i 25 år vil besøge Taiwan. Det har ikke bare skabt en politisk krise mellem USA og Kina, men en decideret frygt for en direkte militær konfrontation mellem de to supermagter.

»I værste fald kan det ende med et militært konfrontation mellem supermagter. Jeg tror ikke, det ender der, men det er et scenario, som man må forholde sig til,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som fortsætter:

»I bedste fald er den nuværende krise en forsmag på, hvad der venter os. Nemlig endnu flere provokationer fra både Kina og USAs side,« siger Illeborg.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er netop nu på rundrejse i Asien. Her vil hun ifølge programmet besøge Singapore, Malaysia, Sydkorea og Japan. Taiwan er ikke nævnt i det officielle program, men embedsmænd fra både USA og Taiwan har bekræftet, at Nancy Pelosi vil besøge Taiwan. Hun planlægger angivelig at overnatte.

Taiwan har længe været et stridspunkt mellem Kina og USA. Kina opfatter Taiwan som en del af Kina, hvor USA og i øvrigt Taiwans eget selvstyre ser Taiwan som en selvstændig stat.

Taiwan har egen møntfod, eget retsvæsen og eget politisk system.

»Taiwan bliver ofte nævnt som det sted, hvor begyndelsen på et opgør mellem USA og Kina vil begynde. Det er vigtigt at huske på, at hverken Kina eller USA har interesse i mere krig nu, men der er tale om uforenelige interesser mellem de to supermagter,« siger Jakob Illeborg.

USAs præsident, Joe Biden, sagde i maj, at USA var parat til at forsvare Taiwan militært, såfremt det var nødvendigt. En udtalelse, som Kina fordømte voldsomt.

Kina gav herefter igen udtryk for, at Taiwan var et internt kinesisk anliggende.

»Kina er blevet så stærk en supermagt, at man ikke tager diktat fra Vesten. Den kinesiske præsident har advaret USAs præsident om ikke 'at lege med ilden' i spørgsmålet om Taiwan,« siger Illeborg og fortsætter:

»Når Nancy Pelosi så besøger Taiwan, hvor de formentlig skal tale om samhandel og andre former for samarbejde, så viser USA, at de ikke vil følge Kinas opfordringer til at holde sig væk,« siger Jakob Illeborg.