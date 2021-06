»Personligt kan jeg ikke lade være med at tænke, hvor mange flere englændere, der er vaccineret, end i resten af Europa, og hvor forsigtige England samtidige er.«

Ordene kommer fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om situationen i England.

For englænderne havde set frem til at smide mundbindet og de øvrige restriktioner i skraldespanden, så landet kunne genåbne fuldt 21 juni. Men det er nu udskudt.

»De har fået den indiske variant, den såkaldte Delta variant, ind i landet. De har fået den meget hurtigt og den har spredt sig massivt i dele af landet. Det er vurderet, at den står for over 90 procent af smittetilfældende,« fortæller Illeborg om årsagen til, at premierminister Boris Johnson på et pressemøde mandag udskød den fulde genåbning af England.

Det var Delta-varianten, som tvang det indiske sundhedsvæsen i knæ og fik dødstallet til at stige eksplosivt.

Og nu har varianten altså fået fat i den engelske befolkning - især i det nordlige England.

»Derfor har myndighederne det seneste stykke tid stået på gaden, i boligområder, ved stadions og opfordret alle og enhver til at blive testet,« fortæller Jakob Illeborg og forsætter:

»De har nærmest været ligeglade med ID eller hvem du er, så længe du ville have en vaccine. Og det vil forsætte.«

Antallet af smittetilfælde er i den seneste uge steget med 64 procent i England, og derfor sagde Boris Johnson også følgende på pressemødet mandag:

»Vi har stået over for et meget svært valg. Vi kan fortsætte med at genåbne. Men det kan føre til tusindvis af flere dødsfald, der ellers kunne være undgået.«

Og det er altså vaccineudrulningen, der er nøglen her, mener Johnson. For undersøgelser viser, at Delta-varianten ikke er særlig følsom overfor vaccinen efter første stik, men så snart man har fået to stik, så har virussen svært ved at bide sig fast.

Og på trods af, at England er et af de mest vaccinerede folkefærd, så tager regeringen altså ingen chancer. Og det kan meget vel smitte af på resten af Europa, lyder det fra Illeborg.

»Hvad der er sandt for England i dag, det bliver sandt for Europa senere. Frankrig er utrolig tæt på England, og der er mange, der rejser med tog eller i bil direkte mellem de to lande. Vi ved at Delta-varianten allerede er flere steder i Europa, og den kan sprede sig hurtigt.«

»Det bekymrende er, at hvis Delta varianten for alvor får fat i Europa, hvor langt færre er vaccineret - hvilken situation står vi så i? Englænderne tager i hvert fald ingen chancer.«

Delta-varianten har også fået de engelske myndigheder til at skifte vaccinationsstrategi. Tidligere var der nemlig 12 uger mellem første og andet vaccinestik, men nu skal man altså have andet stik efter 4-8 uger.

Men, på trods af, at England udskyder den fulde genåbning af samfundet i fire uger på grund af tiltagende smitte med Delta-varianten, så er situationen ikke i nærheden af at være ligeså slem, som da corona havde sit værste tag i landet.

»Der er meget færre smittetilfælde nu. Omkring 7.000 bliver testet positiv om dagen nu, da det var værst, var der 50.000 tilfælde om dagen,« fortælle Illeborg og forsætter:

»Der er også langt færre indlagte, men dem som er indlagt nu, det er yngre folk og nogle af dem, de bliver også alvorligt syge.«