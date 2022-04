»Det er en skrøbelig taburet, som han sidder på. Men som han selv har valgt at blive på.«

Sådan lyder ordene fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kort efter den seneste udvikling i sagen om de festlige begivenheder i Downing Street under coronanedlukningen.

Nu har både premierminister, Boris Johnson, og finansminister, Rishi Sunak, nemlig afvist at træde tilbage på trods af, at de begge har brudt reglerne og har fået flere bøder af politiet.

Men spørger man Jakob Illeborg, er det ikke en helt usædvanlig udmelding, når den kommer fra Boris Johnson. Han er nemlig af en helt »særlig støbning«:

»Jeg tænker, det er forventeligt ikke mindst fordi, vi kender Boris Johnson som en 'fighter', der ikke gør, hvad andre folk vil gøre. Langt de fleste politikere var formentligt trådt tilbage nu, for det er jo i særdeleshed hans egen lov, han har overtrådt. Det var ham, der bad folk blive hjemme og ikke se deres elskede,« fortæller han.

Selv om der er krig i Ukraine, kan det stadigvæk gå galt for Johnson. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Selv om der er krig i Ukraine, kan det stadigvæk gå galt for Johnson. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Og netop grunden til, at Boris Johnson ikke går af, som mange andre politikere tilsyneladende ville have gjort, skyldes to ting, lyder det fra Illeborg.

Det første er, at Boris Johnson »ikke er som andre politikere«, idet han går sine egne veje, og det andet er, at krigen i Ukraine delvist er med til at redde ham – og hans position.

For selvom han for altid vil have ridser i lakken, er befolkningen også klar over, hvem Boris Johnson er.

»Han er af en anden støbning, og han er åbenbart af den observans, at de regler, der gælder for andre, ikke nødvendigvis gælder for ham selv. Og det, at der er krig i Ukraine gør, at fokus ligger et andet sted, og man vil ikke gå i 'fight' med ministrene, når der er krig i verden. Her agerer han jo stor statsmand, når han eksempelvis tager til Kyiv,« fortæller Illeborg.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Illeborg påpeger da også, at det bizarre ved, at krigen, på flere måder, er med til at redde Boris Johnson - sandsynligvis kun er på den korte bane.

»På den lange bane er hans skæbne uvis. For selvom man skal huske på, at befolkningen anerkender ham som den her anderledes støbning, så vil politikerne også se på, om befolkningen vil tilgive hans lovbrud,« lyder det.

Og hvis de ikke gør det, er det kun et spørgsmål et spørgsmål om tid.

»Hvis han ryger, vil det dog formentligt først være efter påske. De næste uger er på mange måder afgørende, men jeg har svært ved at se, at han kan ryge lige nu. Men uanset hvad, er han skadet af en meget pinlig affære,« afslutter Illeborg.