»Den franske lov er meget skarp. Militæret må ikke udtale sig politisk. Og eftersom det her ikke kan ses som andet end politisk, vil det få konsekvenser.«

Sådan siger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, om det brev, som 1000 franske militærfolk har sendt til den franske regering og præsident Emmanuel Macron.

I brevet bliver den nuværende – og tidligere – regering kritiseret for ikke at gøre nok mod islamiske i Frankrig. Radikale islamister er på vej til at føre landet mod en »borgerkrig« og »tusindvis af døde«, mener afsenderne af brevet.

»Det er meget bemærkelsesværdigt. Det er ikke sådan, man forventer, det franske militær skal reagere.«

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Blandt underskriverne af brevet er flere soldater i aktiv tjeneste, pensionerede officerer og ikke mindst 25 pensionerede generaler, skriver AFP.

De skriver, at almindelige franskmænd er bange for at gå på gaden, og at franske værdier ikke længere eksisterer i de forstæder. Brevet er bragt i det højreorienterede medie Valeurs Actuelles.

»Men de kan som sagt ikke tillade sig at udtale sig politisk. Konsekvenserne kan være degraderinger og direkte fyringer,« spår Jakob Illeborg og tilføjer:

»Omvendt står Macron også med et problem. For hvis folk bliver fyret eller degraderet, kan det også se ud, som om Macron lukker munden på dem, der tør sige, hvad Frankrigs problem er. Men uanset hvad, så forsvinder holdningen ikke, og det er en frontal udfordring for Macron.«

Emmanuel Macron. Foto: LUDOVIC MARIN

Jakob Illeborg påpeger, at franske analytikere ikke ser problemet så stort som brevets afsendere. Det samme gør hverken Macron eller størstedelen af den franske befolkning, mener Illeborg.

»Men eftersom brevet kommer fra militæret, tyder det på, at holdningen er mere udbredt, end man måske tror.«

Den franske regering har selv været ude og kalde brevet et brud på neutralitet og loyalitet.

I 2022 er der valg i Frankrig, hvilket kan blive et tæt løb mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen.

Og med brevet kan Emmanuel Macron i højere grad blive tvunget til at vise, at hans politik mod islamisme virker.

»Hans holdning er, at folk gerne må være i landet. Men hvis de ikke kan lide lugten i bageriet, må de skride. Men med brevet er der en fornemmelse for, at det ikke virker.«

»Jeg tror, Macron er nødt til at klare sig godt det næste år, hvis ikke Le Pen skal gå hen og blive favorit til valget,« siger Jakob Illeborg.

Frankrig har i de seneste år været ramt af flere, alvorlige terrorangreb. Senest blev den franske lærer Samuel Paty dræbt på åben gade, hvilket er en de begivenheder, som militærfolkene henviser til i brevet.