Alt tyder nu på, at Joe Biden vil gå efter at blive genvalgt som præsident i USA ved valget i november næste år. Et par uger før han fylder 82 år.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har for få måneder siden været to meter fra Joe Biden på et vælgermøde.

Og han kunne mærke, at alderen pressede Joe Biden.

»Jeg oplevede Joe Biden på meget tæt hold til vælgermøde i Florida i november sidste år, hvor jeg stod et par meter fra ham. Han var bedre end sit rygte, men han var skrøbelig,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, da han i november sidste år var ved scenen i Miami, hvor Joe Biden talte. Foto: Jakob Illeborg.

»Når han læste op kunne jeg se den samme teleprompter, som han kunne se, når han læste op. Og jeg kunne se, hvor meget han fuckede rundt i det.«

Joe Bidens høje alder har da også været i stort fokus, siden han blev valgt som præsident.

Senest viste en video, hvordan Joe Biden snublede på vej op ad trappen til Air Force One efter et besøg i Polen.

Og det er ikke første gang, det er sket.

En af de værre episoder var tilbage i 2021, hvor Biden faldt på vejen op ad trappen til flyet.

Det fik flere folk på internettet til at stille spørgsmålstegn ved præsidentens helbred.

Derudover er der også episoden fra september sidste år, hvor Joe Biden under en konference spurgte efter den republikanske politiker Jackie Walorski.

Men hun var ikke til stede, og det var ikke så underligt, for måneden før var hun død i en trafikulykke sammen med to af sine medarbejdere.

Det skabte meget stor omtale, at Joe Biden havde glemt, at politikeren var død, men hans pressesekretær afviste, at præsidenten var forvirret, eller at der var noget galt med teleprompteren.

»Jeg tror, at mange mennesker nogen gange, når de har nogen i tankerne, kan tale præcis sådan,« sagde pressesekretæren.

»Vi har alle sammen set de klip, der er blevet misbrugt af Trump-tilhængerne, hvor Joe Biden kludrer i det. Vi kludrer alle samme i det, hvis det klippes sådan sammen, men når det er sagt, så er det altså USAs præsident, der er tale om, og der er nogen mærkelige alderdomslignende udfald hos Joe Biden,« siger Jakob Illeborg.

USA-analytiker Mirco Reimer-Elster peger også på, at Joe Biden største udfordring er hans alder.

Han slår dog også fast, at der kun er fire års forskel på Donald Trump, der trods en kommende retssag, er bookmakernes favorit til at at blive Republikanernes præsidentkandidat.

»Ender Donald Trump med at være Republikanernes præsidentkandidat, er det to personer på 77 år og 81 år, amerikanerne skal vælge mellem som den nye præsident i 2024,« siger Mirco Reimer-Elster.

Joe Bidens alder vil derimod have langt større fokus, hvis han får en markant yngre modkandidat, påpeger analytikeren.

Floridas guvernør Ron DeSantis fra Repulikanerne er lige nu 44 år, og altså 26 år yngre end Joe Biden på 80 år. Foto: ALYSSA POINTER

Eksempelvis er Floridas guvernør, Ron DeSantis, 44 år, og dermed er han 26 år yngre end Joe Biden.

»Hvis det i stedet for Donald Trump ender med at være eksempelvis Ron DeSantis, der bliver Republikanernes præsidentkandidat, så vil Joe Bidens alder blive langt mere tydelig. Amerikanerne vil her skulle tage stilling til om de vil en præsident midt i livet eller en gammel bedstefar,« siger han.

Jakob Illeborg slår da også fast, at han måtte synke en ekstra gang, da han tidligere mandag hørte, at Joe Biden vil stille op en ekstra gang.

Jeg kunne virkeligt ikke lade være med at synke en ekstra gang, da jeg hørte, han ville stille op en ekstra gang. Det er ikke for at være aldersdiskriminerende, men det er alligevel noget af en opgave at ville blive genvalgt til USAs præsident, når man er næsten 82 år,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det er specielle tider i USA.«