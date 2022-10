Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Billederne er historiske.

Aldrig før har styret set så vaklende ud, som det ser ud netop nu.

Især unge kvinder har i snart en måned raset mod det iranske præstestyre, og det er kun blevet værre.

Senest har ansatte i landets meget vigtige oliesektor tilsluttet sig, og der har sågar været billeder af politibetjente blandt demonstranterne.

»Det er anderledes denne gang,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Det er nemlig ikke gået, som det plejer.

Det er ikke første gang, at der er optøjer og utilfredshed med præstestyret, der gennem først Khomeini og så Khamenei har styret landet siden den iranske revolution i 1979, hvor shahen blev væltet og flygtede ud af landet.

»Og som normalt har der hele tiden været kloge eksperter, der har set de forskellige opstande siden 1979, der har sagt: 'Desværre sker det altid, at det bliver slået hårdt ned med hård hånd og blodsudgydelser, og så er det ligesom stoppet igen',« fortæller Jakob Illeborg.

Men det er ikke stoppet. Og det er bemærkelsesværdigt.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, oktober 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, oktober 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

I stedet er det bare taget til, og temperaturen er steget.

»Og så er den store forskel, at det er unge kvinder, der bærer oprøret. De har været revoltens centrum, og det betyder meget. Det har været langt mindre et klassisk politisk oprør.«

»Det her er unge menneskers ønske om mere frihed og et bedre liv,« siger Jakob Illeborg.

Og det gør det langt sværere for præstestyret med 83-årige Ali Khamenei for bordenden at slå hårdt ned med rå magt og vold.

Derfor fortsætter demonstrationerne. På trods af dødsfald, anholdelser og mystiske forsvindinger. Officielt lyder det, at 40 personer har mistet livet i demonstrationerne, men dødstallet forventes at være højere. Regimets sikkerhedsstyrker har nemlig brugt skarp ammunition mod demonstranterne.

Men netop det faktum, at optøjerne har udspring i unge kvinder gør, at regimet ikke kan være så hårdhændede, som de måske kunne have lyst til.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har siddet på magten i landet siden 1989, hvor ayatollah Khomeini døde. Foto: - Vis mere Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har siddet på magten i landet siden 1989, hvor ayatollah Khomeini døde. Foto: -

»Unge mennesker, der ønsker frihed, er svære at bekæmpe. Hvis du banker og dræber dem, kan alle se, hvor brutal du er. Styret står et meget, meget vanskeligt sted,« siger Jakob Illeborg.

Derfor har man også i de seneste dage set regimet skifte taktik. De prøver at række hånden frem og siger, de vil lytte til ungdommen.

»Måske virker det, måske giver det demonstranterne blod på tanden.«

Pludselig ser regimet ikke lige så stærkt og upåvirkeligt ud. Langtfra, faktisk.

»Det her er det øjeblik siden 1979, hvor præstestyret har rystet mest i bukserne, tror jeg,« siger Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent er ikke sikker på, at regimet falder nu og her. Han anser det faktisk som mest sandsynligt – lige nu – at de får slået oprøret ned.

»Men jeg tror, at man har fundet opskriften på en succesfuld, fredelig revolution. De har fundet opskriften på sejr, og på et eller andet tidspunkt vil det lykkes.«

»Jeg ser det som begyndelsen på enden.«