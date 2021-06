Selvom Joe Biden og Vladimir Putin – USA og Ruslands præsidenter – er enige om at ville mindske risikoen for krig, er det ikke udelukket, at det kommer til at ske.

Ikke en hvilken som helst krig, men en cyberkrig. Det vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ovenpå onsdagens topmøde mellem præsidenterne.

»Biden åbnede nogle døre, som han synes er vigtige. Særligt i forhold til cyberkriminalitet. Det var her, han var skarpest.«

Cyberkriminalitet var et tema under topmødet, fordi USA mistænker Rusland for at stå bag en række angreb. Noget, der skal stoppes, slog Biden fast. Jakob Illeborg mener, at Joe Biden vil gå langt for at få sin vilje. Konkret spurgte han Vladimir Putin om, hvordan Rusland ville have det, hvis USA angreb russiske olieledninger.

Her skulle Putin, ifølge Biden, have svaret, at det ville være et hårdt slag. Og det er bemærkelsesværdigt i en særlig skala, mener Illeborg.

»Det nærmer sig en advarsel om en cyber-kold krig. Han sagde indirekte, at hvis USA mistænker Rusland for at stå bag et angreb, så gør amerikanerne noget ved det. Det er en klar eskalering, og endda en konkret en,« lyder vurderingen fra Jakob Illeborg.

Baggrunden for den massive snak om cyberangreb bunder i, at USA beskylder Rusland for at foretage mange angreb på computersystemer i amerikanske virksomheder og institutioner.

Omvendt siger Putin, at de fleste cyberangreb i Rusland kommer fra USA.

Ifølge Jakob Illeborg gav de to præsidenter udtryk for, at der er et fælles ønske om at afstå for cyberangreb. Men han vil se det, før han tror det.

»Jeg må sige, jeg tvivler. Rusland har brugt det som et våben mange gange. Både i forhold til spionage af ministerier og sikkerhedstjenester, men også for at 'drille'. At de lige pludselig skulle holde op, det tror jeg ikke.«

»Potentielt kan det få vanvittigt store konsekvenser. Hvis Rusland gør noget, går USA måske, som Biden sagde, efter russiske olie- og gasleverancer, som mange i Europa også bruger. Det vil få store, økonomiske konsekvenser.«

Og ifølge Illeborg kan det eskalere yderligere.

»Til sidst kan det ende med, at det kan blive svært at skelne mellem cyberangreb og ren sabotage samt ødelæggelser. Det er en moderne måde at sige, at hvis I ikke stopper, gør vi noget andet og bedre.«

Joe Biden og Vladimir Putin lægger dog op til, at der ikke kommer krig.

I erklæringen onsdag aften siger de, at de deler målet om at sikre, at der er forudsigelighed på det strategiske område. Det reducerer risikoen for væbnede konflikter og truslen om atomkrig.

Erklæringen gentager også den gamle læresætning, der var kendt under Den Kolde Krig:

»En atomkrig kan aldrig vindes og må aldrig udkæmpes.«

På sin pressekonference efter topmødet sagde Biden også, at præsidenterne havde aftalt, at militæreksperter fra de to lande skulle mødes for at sikre kontrol med nyudviklede våben.