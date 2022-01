Storbritanniens konservative premierminister, Boris Johnson, bliver kaldt katten med de ni liv. Gang på gang har han ved kombination af held, frækhed og snilde formået at vikle sig ud af tilsyneladende uløselige problemer.

Onsdag var karrieren endnu en gang truet, da et oprør fra eget parti voksede sig stort og truede med at feje tæppet væk under ham. Mange konservative har mistet troen på, at Boris Johnson kan lede landet og deres parti.

Der skal 54 underskrevne breve, afleveret til den konservative partiformand, for at fremtvinge et mistillidsvotum, og onsdag formiddag var rebellerne ret sikre på, at de var tæt på det tal.

Men på en uhyre dramatisk dag i Westminster overspillede en af disse rebeller sine kort. Den konservative Christian Wakeford vandrede over gulvet i Underhuset, satte sig ved Labour og skiftede dermed parti.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker Boris Johnsons overlevelseskamp fra London.

Umiddelbart var denne desertering en kæberasler for premierministeren. Men i stedet for at sætte yderligere fart på oprøret, der stod til at vælte ham, havde det dramatiske partiskifte den stik modsatte effekt.

Flere konservative politikere blev set i tårer på gangene rundt om parlamentssalen. Pludselig var det ikke længere bare et spørgsmål om, hvem der skal være leder af partiet, men om selve de konservatives flertal i parlamentet.

Og her satte flere rebeller fødderne i. De vil jo netop af med Boris Johnson for at sikre, at Labour ikke kommer til magten.

Boris Johnson, der aftenen forinden i et interview med Sky News lignede en politiker, der var ved vejs ende, fornemmede pludselig lys for enden af tunnelen. Det var en langt mere stridbar og effektiv Boris Johnson, der efterfølgende forsvarede sig udmærket i parlamentssalen.

Stort drama i det britiske Underhus onsdag, da en konservativ politiker skiftede parti midt i debatten.

'Katten Boris' har muligvis overlevet endnu et attentatforsøg. Rebellerne forventes nu at vente på udgivelsen af en uvildig rapport om Party Gate, og hvorvidt premierministeren har handlet på en kritisabel måde.

Rent faktisk har Boris Johnson allerede indrømmet, at han har brudt reglerne for den covid-19-nedlukning, hans egen regering havde igangsat. Han har også ændret mening undervejs.

Tidligere påstod han, at han ikke kendte til eller havde medvirket i fester i Downing Street under nedlukningen. Men lækket materiale påviste, at Boris Johnson var til stede under mindst en af disse fester. Men den forklaring ændrede sig.

»I bagklogskabens lys, og hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg ikke have tilladt, at det udviklede sig, som det gjorde. Da jeg gik med til begivenheden i haven i Downing Street, skulle jeg have sagt til folk, at de skulle lukke ned og gå indendørs, og det vil jeg gerne undskylde for,« sagde Boris Johnson til Sky News.

Efter at have virket opgivende tidligere på ugen opførte Boris Johnson sig mere selvsikkert i debatten i Underhuset onsdag.

Boris Johnson forklarede også, at ingen havde fortalt ham, at det var imod reglerne, men det var jo hans egen regering, der havde udstukket disse regler.

Hvad denne embedsmandsrapport konkluderer, er uvist. Skulle den indikere, at Boris Johnson har løjet for parlamentet, så er han med meget stor sandsynlighed færdig. Men det er ikke helt klart, om det overhovedet er det, som den ansvarlige for rapporten, Sue Gray, er ved at undersøge.

Presset på Boris Johnson er måske lettet for en stund, men flere meningsmålinger viser tydeligt, at den britiske befolkning ikke tror på Boris Johnsons udlægning af sagen. Dette er langtfra den første skandale i Boris Johnsons regeringstid, og det er meget muligt, at hans bånd med vælgerne er blevet brudt for alvor denne gang.

Selv hvis han overlever embedsmandsrapporten, så venter der nogle meget svære uger og måneder og angreb fra mange flanker.

Torsdag kritiserede Boris Johnsons konservative kollega, William Wragg, regeringen for at afpresse parlamentarikere.

»At intimidere et medlem af parlamentet er et alvorligt anliggende. Henvendelser, jeg har set, har karakter af decideret blackmail,« sagde William Wragg til Underhusets udvalg for offentlig administration og konstitutionsanliggender, som han selv er formand for.

William Wragg har anbefalet berørte politikere at gå til politiet, hvilket er helt uhørt og tydeligt viser, præcis hvor voldsom borgerkrigen i Boris Johnsons parti er netop nu.

Boris Johnson kan formodentlig puste ud i weekenden og samle nye kræfter til endnu en overlevelsesuge.

Hvis han virkelig kan sno sig ud af denne kattepine, så er alt muligt. Men langtidsskaden for ham selv og hans parti kan stadig blive enorm. Boris Johnson kan sagtens ende med at vinde slaget, men tabe krigen.