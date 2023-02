Lyt til artiklen

Tre måneder før, Tyrkiet skal til valg, står præsident Erdogans popularitet i befolkningen til at styrtdykke.

Det er vurderingen fra B.T.’s internationale korrespondent i landet, Jakob Illeborg, der i den seneste uge har talt med borgere i flere områder, som søndag blev jævnet med jorden i et alvorligt jordskælv.

En katastrofe, der indtil videre har kostet over 20.000 mennesker livet.

»Lige nu er stemningen på gaderne chok, tårer og rædsel,« lyder det fra Illeborg, der fortæller, at folk i dagevis har forsøgt at hjælpe deres pårørende ud fra murbrokker, og at en stor del af indbyggerne i øjeblikket bor på gaden, fordi deres huse er kollapsede.

»Men på et tidspunkt vil chokket gå over til at være frustration og vrede, og det kommer til at gå ud over Erdogan.«

En del af vreden er allerede begyndt at vise sit ansigt i befolkningen – for det gik for langsomt med nødhjælpen, mener mange.

Og de har en pointe, vurderer Illeborg:

»Hvis du ved, du bor i verdens mest aktive jordskælvsområde, skal du af gode grunde være klar på det. Og Tyrkiet har været gennem fire dødelige jordskælv i de seneste 50 år – så man må antage, at man lærer af lektion og laver et effektivt akutforsvar.«

Alligevel måtte berørte i flere områder vente i dagevis, før hjælpen kom ud til hårdt ramte byer, alt imens dødstallet blev ved med at stige. Og nogle steder havde torsdag stadig ikke set skyggen af nødhjælp, siger Illeborg.

»Så den hårde kritik af Erdogan i Tyrkiet går kort og godt på, at han har forsømt at lave et beredskab i en situation, som han kunne have forudset.«

Og det er ikke godt for en leder, der i forvejen har hårde politiske modstandere og et forestående valg i maj.

»Det bliver vigtigt for ham, hvordan han klarer næste fase. Hvor godt håndterer han alle dem, der ikke har noget hjem nu? Hvis han formår at håndtere det, kan han måske bruge det. Gør han det ikke, er det op ad bakke.«

Med ‘op ad bakke’ mener Illeborg konkret, at hans modstandere får nogle store trumfkort i den kommende valgkamp og blandt andet kan beskylde præsidenten for ikke at kunne forsvare sit folk.

Om det kan koste ham valget, vil Illeborg endnu ikke spå om – og så alligevel:

»Hvis han ikke formår at håndtere krisen tilstrækkeligt, så kunne det godt være en mulighed.«

Erdogan, der tidligere har vist modvilje mod at acceptere kritik, har indtil videre medgivet, at nødhjælpsarbejdet er gået for langsomt.

Præsidenten har lovet at bygge nye hjem, der skal erstatte de smadrede huse indenfor det næste år.

Om det er et realistisk løfte er svært at sige, siger Illeborg:

»Lige nu kæmper nødhjælperne stadig med at komme igennem de mange murbrokker, og det virker usandsynligt, at man får ryddet områderne lige foreløbig.«