Op til, at Boris Johnson søndag aften trak sig i kampen om at blive Storbritanniens nye premierminister, er der foregået en meget hektisk jagt på opbakning.

Det vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Han har siddet i flyet hjem fra sin ferie i Caribien og tænkt, han skulle hjem og være premierminister igen, og hans folk har gjort alt for at sikre de 100 stemmer,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det var hans – og også min – overbevisning, at havde han fået de 100 stemmer, havde han vundet og var blevet premierminister. For så havde det nemlig været op til medlemmerne, og de elsker ham.«

Men det ser i stedet ud til, at det er lykkedes for de mange i hans eget parti, der afskyer ham, at lukke ham helt ned, siger Illeborg, og i stedet har de sikret Rishi Sunak de 100 stemmer:

»Vi ved, at Boris Johnson har rakt ud til den tredje kandidat Penny Mordaunt og spurgt, om hun ikke ville bruge sine stemmer på ham, hvis han lovede en særdeles god behandling af hende. Det har hun takket nej til.«

Men selvom det unægteligt ligner et nederlag, mener Jakob Illeborg, at tilbagetrækningen alligevel efterlader Boris Johnson styrket:

»Alle ved, at han var tæt på, og hvis den næste regering, der kommer, ikke lykkes, så er Boris Johnson den naturlige aftager.«

Og den næste tid kommer unægteligt til at blive hård for den kommende premierminister i Storbritannien, lyder det fra Illeborg.

»Så for Boris Johnson, der helst vil have medvind på cykelstierne, er det på længere sigt ikke så dårligt for hans karriere.«

For B.T.s internationale korrespondent ser det sent søndag aften ud til, at valget er så godt som afgjort:

»Det kan meget vel være, at Storbritannien har en ny premierminister i morgen.«