Først sagde Frankrig nej, men tirsdag er det alligevel blevet til et ja – og B.T.s internationale korrespondent er ikke imponeret.

»Det har været et helt bizart forløb i Europa, og det synes jeg bare, at det her bekræfter,« konkluderer Jakob Illeborg.

I EUs største medlemsland har man nu godkendt AstraZeneca-vaccinen til ældre borgere. Kovendingen sker, efter at landet i første omgang afviste at benytte den britiske vaccine til folk over 64 år. Selv præsident Emmanuel Macron gav udtryk for en voldsom skepsis.

Men nu kan franske borgere mellem 65 og 74 år med sundhedsproblemer altså få et skud AstraZeneca.

Ældre franske borgere skal nu også vaccineres med AstraZeneca. Foto: FRED SCHEIBER Vis mere Ældre franske borgere skal nu også vaccineres med AstraZeneca. Foto: FRED SCHEIBER

Spørgsmålet er så bare, om beslutningen kommer for sent.

»Skaden er på en eller anden måde sket i forhold til vaccinens omdømme,« siger Jakob Illeborg:

»Når jeg har skrevet om det her hos B.T., har jeg fået dusinvis af mail fra danskere, der fortæller, at de ikke vil have AstraZeneca-vaccinen, fordi de har hørt, at den ikke virker. Og ligegyldigt hvad jeg siger, og hvad andre siger, så tror de ikke på det. Det kan man gange op med tusinder i hele Europa.«

For det er ikke kun i Frankrig, at der har været stor skepsis over for AstraZeneca. Det begyndte med, at det tysk medie Handelsblatt beskrev, at vaccinen havde en meget lav effektivitet over for ældre. Det spredte sig som ringe i vandet og endte med at få en politisk dimension.

Vil du vaccineres med AstraZeneca?

Heller ikke Danmark bruger den til ældre over 65 år. Og i Tyskland er også den tyske kansler, Angela Merkel, kommet med en tvetydig bemærkning om vaccinen, og her ligger mere end million doser AstraZeneca eksempelvis ubrugte hen.

»Jeg tror, at EUs politikere på et tidspunkt kommer til at stå på mål for det ekstreme selvmål, de har lavet. Jeg tror ikke, at man kan udelukke, at modviljen mod et ellers glimrende produkt har været medvirkende til, at vi har fået vaccineret folk senere, og at flere har sagt nej til den. Og man kan heller ikke udelukke, at det har medført mere sygdom og eventuel død,« siger Jakob Illeborg.

Han understreger, at britiske forskere aldrig har forstået EUs skepsis, der egentlig kun er baseret på manglende data.

B.T.s internationale korrespondent håber, at den franske godkendelse kan bliver en dominoeffekt, der kan være med til at ændre holdningen, også i Danmark.

»Men Macron skal nok først lige pille alle de dominobrikker op, han har smadret. Det var ham, der for alvor satte fart i kritikken ved at sige, at den var ubrugelig. Så EU-politikerne bør nu komme ud med en varm anbefaling af AstraZeneca, så andre lande kan føle Frankrigs eksempel. Jeg hører, at Tyskland også er på vej med en kovending. Det er Sverige vist også, og det bør Danmark også være,« siger Jakob Illeborg.