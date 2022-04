»Under normale omstændigheder, så ville det her med stor sandsynlighed være begyndelsen på afslutningen på premierministerens karriere.«

Sådan siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter den seneste udvikling i sagen om Boris Johnsons fest, samtidig med landet var lukket ned på grund af coronapandemien.

Årsagen til heldet lige nu vender vi tilbage til.

Boris Johnson har tirsdag sagt, at han undskylder at have brudt coronarestriktioner ved at deltage i fest under nedlukningen af landet.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Undskyldningen kommer efter, at Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak har modtaget bøder for at deltage i fester afholdt i Downing Street, hvor premierministeren har bolig og kontor.

Også Boris Johnsons kone, Carrie Johnson, er ifølge den britiske regering blevet informeret om, at hun vil modtage en bøde.

I alt efterforsker politiet 12 fester i Downing Street og tilstødende regeringslokaler. Boris Johnson selv har ifølge nyhedsbureauet DPA været til mindst seks af dem.

»Det er en hastigt udviklende sag, og det seneste er altså, at finansminister Rishi Sunak, der i forvejen er i fedtefadet omkring noget med sin kones beskatning, nu også har accepteret bøden og vil betale,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Det er altså toppen af regeringen i form af premierministeren og finansministeren, der begge har foretaget noget ulovligt med fest, samtidig med borgerne under pandemien var pålagt ikke at se andre.«

Men han afviser at gå af som premierminister på grund af episoden.

»Lad mig som det første sige, at jeg har betalt bøden og giver en fuldtonet undskyldning,« lød det tirsdag fra Boris Johnson til Reuters.

Jakob Illeborg mener det er unormalt, at Boris Johnson overlever det her som premierminister.

»De fleste premierministre var gået af nu, men Boris Johnson er ikke normal. Han er en fighter af guds nåde,« siger han.

Han kommer med bud på, hvorfor han trods alt ikke er nødt til at gå af.

»Han er blevet reddet af krigen i Ukraine, så på den måde kunne Ruslands invasion ikke være kommet på et bedre tidspunkt for Boris Johnson,« siger B.T.s korrespondent.

Det kan dog stadig gå galt for Boris Johnsen, mener Illeborg.

»Til maj er der kommunalvalg i Storbritannien, og under normale omstændigheder, så vil det valg ikke være så vigtigt. Men får Det Konservative Parti en på sinkadusen, så kan det her alligevel være begyndelsen på enden for Boris Johnson,« siger han.