»Problemet for Donald Trump er, at der er mange ugler i mosen.«

Sådan lyder det fra Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent, efter det mandag aften er kommet frem, at et udvalg i Repræsentanternes Hus beder justitsministeriet om at tiltale USA's tidligere præsident.

Udvalget har undersøgt omstændighederne ved stormen på USA's kongres 6. januar sidste år.

Her stormede flere tusinde Trump-tilhængere Kongressen, som havde samling for at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet præsidentvalget.

Her er Donald Trump, der er tidligere præsident i USA.

Trump hævdede, at der var svindlet med valget, og at han var den retmæssige folkevalgte præsident.

Inden hans tilhængere angreb Kongressen, havde Trump bedt dem om at »kæmpe som bare fanden«, og nu mener et udvalg altså, at han bør tiltales for medvirken til oprøret.

Ifølge Jakob Illeborg er selve udvalgets beslutning ikke så overraskende, da Demokraterne har haft flertal i Repræsentanternes Hus, men efter nytår er det Republikanerne, der igen har flertal.

»Selvfølgelig er det en betydelig udvikling i og med, at noget lignende som stormen mod Kongressen ikke er sket før. Men den store udfordring for Donad Trump er, at de dårlige sager står i kø. I den her uge kommer der også nyt om hans skattepapirer, han ellers har nægtet at lække frem,« siger Jakob Elleborg.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Og så er der det, det hele handler om; Donald Trumps politiske fremtid.

»Donald Trump står klart svagere i forhold til hans store rival hos Republikanerne, Ron DeSantis. Han fører i meningsmålingerne, og det er før alt det her er kommet frem,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Så det er mange bække små, der gør en stor å, når vi taler dårlige sager for Donald Trump.«

Så ergo ser det sværere og sværere ud for Donald Trump at gøre comeback i Det Hvide Hus, når der er valg igen 2024.