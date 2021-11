Det var en stor nyhed, da den verdenskendte svenske klimaaktivist Greta Thunberg ankom til den skotske by Glasgow inden klimakonferencen COP26.

Men den store opmærksomhed omkring Greta Thunberg er skidt nyhed for alle, der ønsker en stor aftale mellem verdensledere, som kan redde klimaet og dermed vores planet.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Der mangler nemlig åbenlyse løsninger, mens et stort puslespil skal lægges mellem ledere af lande med helt forskellige dagsordener.

»At Greta Thunberg får så stor opmærksomhed, er lig med, at man er desperat. For man ved ikke, hvor man skal kigge hen for at finde løsninger på de problemer, der er med klimaet. Og Greta Thunberg har ikke umiddelbart løsningerne,« siger Jakob Illeborg.

18-årige Greta Thunberg tiltrak sig stor opmærksomhed, da hun lørdag 30. oktober ankom til Glasgow.

For år tilbage indledte hun sine skolestrejker for klimaet. Siden er hun blevet et globalt fænomen, som er blevet indstillet til Nobels fredspris flere gange.

På billeder fra Glasgow lørdag kan man se, hvordan en hob af mennesker omringede Thunberg. Det samme gjorde flere politifolk.

Greta Thunberg fik en ordentlig velkomst, da hun ankom til Glasgow i weekenden. Foto: DYLAN MARTINEZ

For mange er Greta Thunberg et symbol på håb for fremtiden og verdens klima.

Men hun er umiddelbart et af få lyspunkter for klimaforkæmpere i Glasgow så vidt.

For allerede inden COP26 er blevet skudt i gang, har den længe ventede konference, hvor en række stats- og regeringsledere deltager, lidt et alvorligt knæk.

To af verdens største udledere af CO2 og dermed største klimasyndere har valgt ikke at deltage på topniveau.

»COP26 er allerede et år forsinket på grund af corona. Og alligevel er der ikke umiddelbart de store fremskridt. Det er et splittet felt. Og præsident Xi fra Kina og præsident Putin fra Rusland deltager ikke. Det er selvfølgelig en skidt start,« siger Jakob Illeborg.

Han er ikke i tvivl om, at mange verdensledere er klar til at handle på klimaområdet. Men derimod er han i tvivl om, hvor langt verdenslederne er parate til at gå.

»Verden er enig om, at man skal handle, men vil de gå langt nok?«

Jakob Illeborg kalder dagsordenen, som Biden, Macron, Johnson og Frederiksen m.fl. skal forsøge at udrede, for en »brugtvognsforhandler-situation«.

Der er nemlig lige så mange klimadagsordener, som der er nationer på kloden. Formentlig endnu flere.

»De rige nationer med G20 i spidsen er mod de mindre rige. De rige vil have alle til at udlede mindre, mens de mindre rige vil have lov til at hæve deres levestandard. Og løsningerne kan man ikke blive enige om. Blandt de rige lande virker det til, at man på mange områder venter på nye teknologier, der kan løse krisen,« siger Jakob Illeborg.

»Men det er det nemmeste i verden at sige. Og så skyder man bare problemerne over til vores børn og børnebørn,« uddyber han og kommer med en mindre spådom.

»Vi kan sagtens komme til at se en stor vrede over, at politikerne simpelthen kommer med for lidt og arbejder for langsomt, når det kommer til klimaet.«