Det er højsæson for storme og orkaner, der har direkte kurs mod den amerikanske østkyst, skriver CNN.

Søndag morgen, amerikansk tid, blev den tropiske storm ’Florence’ opgraderet til en orkan, og bag den venter voldsomme storme som ’Helene’ og ’Issac’, som inden længe også forventes at ramme amerikanerne.

På nye offentliggjorte satellit-fotos kan man fra verdensrummet se både Florence og Helene, der bevæger sig fra den afrikanske kyst og videre over Atlanterhavet mod den amerikanske østkyst.

Ifølge Dave Hennen, meteorolog hos CNN, forventes Florence at nå det amerikanske fastland torsdag eller fredag.

Her vil stater fra Georgia i syd til Washington D.C. i nord stå for skud.

»Florence vil formentlig blive en til en kæmpe storm, kategori 3 eller højere,« siger Dave Hennan.

Stater som Virginia, North Carolina og South Carolina er allerede i højt alarmberedskab, og staternes respektive guvernører har allerede erklæret undtagelsestilstand både fredag og lørdag.

»Vi forbereder os på det værste og håber på det bedste,« siger South Carolinas guvernør Henry McMaster til CNN.

Stormene kan føre massivt nedbør med sig, og flere områder er i fare for at blive oversvømmet.

This enhanced satellite image made available by NOAA shows Tropical Storm Florence, third from right, in the Atlantic Ocean on Saturday, Sept. 8, 2018 at 3 p.m. EDT. At right, off the coast of Africa is Tropical Storm Helene, and second from right is Tropical Depression 9. Den amerikanske østkyst risikerer at blive ramt af en voldsom orkan i næste uge, forudser amerikanske meteorologer. Det skriver Ritzau, søndag den 9. september 2018.. (Foto: /Ritzau Scanpix)