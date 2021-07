Ubrugeligt varslingssystem forværrede katastrofen i Tyskland. »Vi bliver nødt til at lære lektien, så vi kan beskytte os mod fremtidens vejr. Systemet svigtede i Tyskland,« siger ekspert til B.T.

Varme og masser af vand præger sommeren i Europa i år. Søndag væltede vandet ned i og omkring London. Der faldt 100 millimeter regn flere steder på få timer. Hospitaler måtte lukke. Hoteller, parkeringskældre og private boliger blev oversvømmet.

De britiske meteorologer har i ugevis kigget bekymret på store skyformationer ud for den engelske sydkyst. Allerede for 14 dage siden frygtede man, at disse tunge regnskyer ville ramme London og det sydlige England.

I stedet bevægede de sig som bekendt ind over det europæiske fastland. Tyskland, Belgien og Holland blev udsat for nogle af de værste oversvømmelser i de respektive landes historie – og det voldsomme uvejr kunne i princippet have bevæget sig flere steder hen – også ind over Danmark.

Dele af London stod under vand søndag. Der meldes om store materielle skader. Foto: JUSTIN TALLIS

»Vi har faktisk haft regn af samme kaliber som det, der faldt i Tyskland. Skybruddene omkring København i 2011 havde samme styrke. Men de var mere lokale, og derfor var skaderne trods alt til at håndtere,« siger professor i meteorologi og klimadynamikker ved Niels Bohr Institutet Eigil Kaas til B.T.

Eigil Kaas er nyudnævnt chef for Nationalt Center for Klimaforskning, der blandt andet skal klæde Danmark bedre på til fremtidens formodede stigende klimaudfordringer.

»Hvis vi kigger på tendensen generelt, så er der et skub mod et varmere og mere variabelt klima. Mere tørke nogle steder og mere dramatisk nedbør andre steder. De kraftige regnskyl skyldes ikke mindst den løbende temperaturstigning. For hver grad temperaturen stiger, forøges mængden af vanddamp med cirka syv procent. Det betyder mere vand i luften og derfor også voldsommere regnskyl. I den virkelige verden er temperaturen i Europa nok allerede steget en-to grader. Derfor skal vores beredskab også være endnu bedre,« siger Eigil Kaas til B.T.

Det tyske Rhinland er mange steder ødelagt efter vandkatastrofen. Genopbygningen bliver dyr. Foto: CHRISTOF STACHE

B.T.s udsendte har ved selvsyn set, hvilken skade de voldsomme vandmasser denne sommer forårsager i Europa. I Tyskland besøgte B.T. forrige uge nogle af de hårdest ramte landsbyer i Tysklands Rhinland.

Allerede midt under den tyske vandkatastrofe lød der skarp kritik fra flere eksperter, der påpegede, at varslingssystemerne, sat i verden for at sikre Europa mod netop katastrofer som denne, fuldstændig svigtede.

»Dette var et monumentalt svigt af, hvordan vores varslingssystem fungerer. Jeg ville have forventet, at folk i de ramte områder var blevet evakueret, længe før det skete,« siger professor Hannah Cooke fra European Flood Awareness System (EFAS) til Politico.

Voldsom brand på Sardinien beskrives som den værste i mands minde. Foto: HANDOUT

Der var nemlig i dagevis blevet varslet meget farligt vejr. Men fordi EFAS rapporterer til Deutsche Wetterdienst (DWD), som er føderalt organ og dermed ikke ansvarlig for evakueringen på delstatsplan, så foregik evakueringen for langsomt. Den ene hånd vidste simpelthen ikke, hvad den anden foretog sig.

»Det er min personlige vurdering, at måden varslingssystemet i Tyskland er sat op, slet ikke fungerer. Jeg var dybt foruroliget over at følge med i oversvømmelserne. Jeg havde virkelig ikke forventet sådan et svigt i Tyskland, og det får da en til at tænke,« siger professor Eigil Kaas til B.T.

Han mener dog, at Danmarks varslings- og beredskabssystem er langt bedre gearet til at håndtere fremtidige katastrofesituationer. Alligevel er der god grund til at videreudvikle varslingssystemerne.

»Det er netop kombinationen af mange vejrfænomener, der skal tages højde for. Forestil dig, at det har regnet vildt meget i for eksempel Sydvestjylland. Så kommer der en kraftig vestenvind, der får vandstanden til at stige med måske en meter. Får man så oveni en kraftig stormflod fra nordvest, så vil man blive tvunget til at lukke slusen ved Højer i Sønderjylland. Alt det vand, der skulle løbe ud i Nordsøen, vil så ikke kunne komme ud, og så har vi balladen,« siger Eigil Kaas.

Fremtidens vejr byder ifølge dansk ekspert på mere variabelt og ustabilt vejr med både mere tørke og mere regn Foto: HANDOUT

Det er dog ikke kun regnen, der plager Europa denne sommer. På Sardinien meldes der om voldsom brand, der indtil videre har medført evakuering af 1.500 mennesker.

»Dette er en katastrofe uden sidestykke for vores ø,« siger Sardiniens guvernør mandag i en pressemeddelelse

Brandfly fra både Italien, Frankrig og Grækenland arbejder lige nu i døgndrift på at slukke den voldsomme brand.

»Sådan er vilkårene i et mere variabelt klima. Tørke og brand nogle steder og tendens til alt for meget vand andre steder. Danmark hører bestemt til nogle af de mest beredte, men udviklingen vil kræve endnu mere af vores varslingssystemer i fremtiden,« siger professor Eigil Kaas til B.T.

Storm og mere vand meldes på vej til den britiske hovedstad i denne uge.