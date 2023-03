Lyt til artiklen

For tredje dag i streg har demonstranter indtaget gaderne i den franske hovedstad. Og det samme har flammerne.

Og politiet, som har været i flere sammenstød med demonstranterne.

Franskmænd, som er utilfredse med præsident Emmanuel Macrons beslutning om at hæve pensionsalderen. En beslutning, der er truffet uden en afstemning i parlamentet.

Således har den franske præsident udnyttet en særlig artikel i den franske forfatning til torsdag at gennemtvinge pensionsreformen på trods af modstand fra befolkningen og andre politikere.

For tredje dag i streg er demonstranter på gaderne. Foto: BART BIESEMANS

Artiklen tillader nemlig en regering at vedtage lovgivning uden et flertal i parlamentet.

Konkret betyder reformen, at franskmændene fremover skal blive på arbejdsmarkedet i yderligere to år. Pensionsalderen bliver nemlig hævet fra 62 år til 64.

Og det er altså en beslutning, der, allerede inden den blev truffet, har vakt stor opstand hos flere borgere.

De seneste måneder har utilfredsheden da også ført både strejker og demonstrationer med sig. Og billeder viser lørdag, at netop demonstrationer er brudt ud i lys lue – i allermest bogstavelige forstand.

Politiet forsøger at få bugt med nogle af flammerne i Paris. Foto: JULIEN DE ROSA

Mens demonstranter sætter ild til skraldespande, svarer det hjelm- og våbenbærende politi igen med tåregas.

»Macron, træk dig,« og »Macron vil bryde sammen, vi vil vinde,« er blot nogle af de slagord, som demonstranterne på fransk har råbt, mens de på Place d'Italie i det sydlige Paris har udtrykt deres utilfredshed.

På grund af i alt 61 anholdelser de seneste to aftener, havde myndighederne besluttet ikke at give tilladelser til demonstrationer i det centrale Paris, skriver Reuters.

Mens flere er på gaderne, arbejder de franske fagforeninger i skyggerne. Håbet er, at man kan få præsidenten til at trække beslutningen tilbage ved igennem koordinerede aktioner at udtrykke utilfredsheden. En stor aktion er således planlagt til at finde sted torsdag, skriver Reuters.