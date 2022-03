Fredag svingede den amerikanske præsident forbi Polen og fik taget en række ikoniske fotos.

Turen gik blandt andet forbi en militærbase i den polske by Rzeszow ikke langt fra grænsen til Ukraine, som millioner af flygtninge har krydset den seneste måned.

De amerikanske soldater, der er udstationeret i byen, fik ikke kun en takketale af præsidenten. De delte også pizzaer med ham i basens kantine.

På billederne ser man Joe Biden i jakkesæt og med et stort smil blandt uniformerede soldater. Og med et stift stykke pizza i hånden.

Det kan måske i nogens øjne se opstillet og falsk ud, men ifølge Niels Bjerre Poulsen fra Center for Amerikanske Studier giver det rigtig god mening.

»Det er dét, som Biden altid har været god til. Hans styrke er ikke at tale foran store forsamlinger.«

Pizza-billederne er derfor ikke kunstige, men et udtryk for, at præsidenten oprigtigt nyder at møde soldaterne i øjenhøjde.

Modsat sin forgænger, præsident Trump, der ikke på samme måde var god til at omgås almindelige mennesker, påpeger Niels Bjerre Poulsen.

U.S. Vice President Joe Biden carries a pizza out of Benny Marconi's pizza shop during a campaign stop in Roanoke, Virginia November 5, 2012. Foto: KEVIN LAMARQUE

Samtidig har billederne, hvor Biden deler pizza med soldaterne, unægtelig også en symbolsk værdi.

»Han er øverste kommanderende for de væbnede styrker, og det har helt klart en symbolik, at præsidenten mødes med almindelige soldater på den måde.«

Præsident Trump var kendt for sin forkærlighed for burgere, som han blandt andet serverede for vinderne af det nationale mesterskab i college football i Det Hvide Hus. Præsident Biden har derimod en lang historik med netop pizza. I løbet af hans lange politiske karriere er der derfor ikke så få fotos med pizzaer.

De amerikansk soldater er udstationeret i Polen i forbindelse med beskyttelse af den østlige del af Europa for NATO.