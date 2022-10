Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden 2020 har Tegel-lufthavnen i det nordlige Berlin stået tom.

Men et nyt kæmpe milliardprojekt gør nu, at man kan arbejde på at bruge det 20 hektar stor areal.

Området skal huse op mod 5.000 hjem, et universitetscampus med plads til op mod 5.000 studerende og plads til hundredvis af erhvervsdrivende.

Det skriver CNN.

CNN har talt med Nicolas Novotny, som er direktør for design og udvikling af projektet.

»Vi forventer mange forskellige udfordringer i det 21. århundrede. Mangel på ressourcer, klimaforandringer, energikrise og urbanisering,« siger han.

Projektet er bevilget otte milliarder euro, hvilket svarer til i omegnen af 59 milliarder danske kroner.

Tegel-lufthavnen havde sin sidste kommercielle flyvning tilbage i 2020, som Air France stod for.

Grunden til lukningen af Tegel-lufthavnen var, at den var bygget til at kunne håndtere 10 millioner passagerer årligt, men der strømmede 24 millioner passagerer gennem lufthavnen.

Derfor åbnede en ny lufthavn Berlin Brandenburg efter flere års forsinkelser.