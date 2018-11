Godt nyt til børn og barnlige sjæle i alle aldre: USA's ældste legetøjsbutik er tilbage i New York - tre år efter, at FAO Schwarz' butik på Manhattan drejede nøglen om.

De fleste danskere kender den nok mest fra filmen BIG i 1988, hvor Tom Hanks dansede rundt på et gigantisk klaver i en stor legetøjsbutik.

Butikken fra filmen var FAO Schwarz tæt på Fifth Avenue i byernes by, og forretningen har rødder helt tilbage til 1862.

Toys 'R' Us overtog butikken i 2009, men adressen i den eksklusive del af The Big Apple blev for dyr, og butikken lukkede efter 145 år.

Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Foto: ALBA VIGARAY

Nu prøver en ny ejer lykken, og fredag åbnede den legendariske butik igen på Manhattan, denne gang i Rockefeller Centeret.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem CNBC.

Inde i den enorme butik er der Barbiedukker fra gulv til loft, en Build-A-Bear-afdeling, en racerbane og en en Mercedes Benz i børnestørrelse med swarovski-krystaller. Pris: Omkring 160.000 danske kroner.

Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Foto: JEWEL SAMAD

»Men vi har også ting til 10 dollars,« forsikrer salgsdirektør I FAO, David Niggli til AP.

Selvfølgelig er der også et stort klaver i gulvet, hvor kunderne kan spille en melodi ved at træde på tangenterne.

»Vi tilbyder oplevelser. Det er det, som adskiller os fra andre legetøjsbutikker,« siger David Niggli.