Det kan være besværligt og anstrengende at flytte.

Så for at slippe for nedpakning, flyttekasser og tunge løft, kan man lige så godt klare det hele på en gang.

Det har ejeren af et 138 år gammelt hus af stilen 'victorian' gjort. 'The englander', som det er blevet døbt, blev nemlig transporteret af en lastbil gennem San Franciscos gader søndag.

Og i disse tider, hvor man skal spejde langt efter oplevelser, havde mange lokale udset sig lejligheden til at følge med langs vejene.

Huset skulle rundt om hjørner i San Franciscos smalle gader. Foto: BRITTANY HOSEA-SMALL Vis mere Huset skulle rundt om hjørner i San Franciscos smalle gader. Foto: BRITTANY HOSEA-SMALL

Det blev nærmest til en slags parade, hvor hundredvis så til, mens det ikoniske hus forsigtigt rullede gennem gaderne.

Huset skulle blot flyttes et par gader, men det skete ved en hastighed på blot 1,6 kilometer i timen, og undervejs skulle det forcere en af byens stejle bakker.

At få et stort hus gennem smalle gader er heller ikke uden problemer. Således blev både parkeringsautomater og skilte revet op af jorden, mens grene måtte skæres af omkringliggende træer.

Ejeren skulle også skaffe mere end 15 officielle tilladelser, og måtte betale mere end to millioner kroner for at foretage flytningen.

Det ikoniske hus. Foto: BRITTANY HOSEA-SMALL Vis mere Det ikoniske hus. Foto: BRITTANY HOSEA-SMALL

Ejeren af huset, Tim Brown, købte det tilbage i 2013 med ambitionerne om at renovere huset, der var særdeles medtaget.

Flytningen kan ses i videoen øverst i artiklen.