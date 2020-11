Som stor dreng så han sin mor sidde på landsdækkende tv og i bedste sendetid afsløre, at hans far havde haft en elskerinde gennem hele forældrenes ægteskab.

Nu glæder det den voksne prins William, at det 25 år gamle BBC-interview med prinsesse Diana bliver undersøgt nærmere.

»Det er et skridt i den rigtige retning,« lyder det fra hertugen af Cambridge i en udtalelse fra Kensington Palace.

Interviewet, hvor 23 millioner briter hørte Diana sige de berømte ord om, at »vi var tre i det ægteskab, så det var en smule crowdes«, bliver nu udsat for en uafhængig undersøgelse af tidligere højesteretsdommer John Dyson.

Prinsesse Diana i det legendariske interview med BBC-værten Martin Bashir. Programmet blev sendt 20. november 1995.

Han skal stå i spidsen for en efterforskning af, hvorvidt der blev brugt uetiske metoder for at overtale prinsesse Diana til at medvirke.

Og den nyhed bliver altså vel modtaget af den afdøde prinsesses ældste søn.

»Det vil hjælpe med at finde sandheden bag de handlinger, som førte til Panorama interviewet og de efterfølgende beslutninger, der blev taget af BBC på det tidspunkt,« udtaler prinsen.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem BBC.

Forholdet mellem prins Charles og prinsesse Diana havde i mange år været dårligt forud for det kontroversielle interview, der rystede hele Storbritannien.

Interviewet skabte stor debat, allerede da det blev sendt i 1995.

Dianas hudløst ærlige fortælling om utroskab, spiseforstyrrelser og sine problemer med at passe ind i den kongelige familie sendte jordskælvsagtige rystelser gennem det britiske monarki og ødelagde for altid hendes forhold til svigerfamilien.

Prinsen og prinsessen af Wales blev separeret i 1992, og det havde i årevis været en offentlig hemmelighed, at ægteskabet var ulykkeligt.

Men i interviewet afslørede Diana både, at Charles havde holdt fast i sin ungdomskærlighed Camilla Parker Bowles i alle årene. Hun indrømmede også, at hun selv var utro med officer James Hewitt.

Prinsesse Diana følte sig forfulgt og var bange for at blive myrdet i tiden, inden hun gav det kontroversielle interview, hævder The Sun. Her ses prinsessen på dagen for interviewet, der blev sendt senere samme aften.

Både dengang og nu vakte BBCs scoop opmærksomhed også af en anden grund:

For hvordan fik en ung, ukendt journalist adgang til prinsesse Diana og lykkedes med at få hende til at dele intime og private hemmeligheder om ikke bare sig selv, men også om sin mand, prins Charles?

Det spørgsmål har gennem flere år undret mange og blev senest aktuelt, da tv-dokumentaren 'Diana: Sandheden bag interviewet' for nylig blev sendt på britiske Channel 4.

Her blev det mere end antydet, at journalisten Martin Bashir snød prinsesse Diana til at give interviewet ved at spille på hendes frygt for, at hun blev overvåget af Secret Service.

Earl Charles Spencer, Dianas bror, siger, anklager Martin Bashir for afpresning.

Martin Bashir afpressede angiveligt også Dianas bror, Earl Charles Spencer, ved at præsentere ham for falske fakturaer.

De skulle overbevise earlen om, at hans tidligere sikkerhedschef solgte informationer om familien til journalister, personer i de kongelige cirkler og ansatte hos den britiske efterretningstjeneste, MI5.

Prinsesse Diana og prinsesse Charles blev skilt året efter interviewet, og i september 1997 omkom prinsessen i en trafikulykke i Paris.

I 2005 blev prins Charles gift med Camilla Parker Bowles.

Martin Bashir var stort set ukendt, da han fik interviewet med prinsesse Diana. Han har senere skabt sig en stor karriere på tv.

Den nye undersøgelse, som BBC har sat gang i, skal særligt fokusere på Martin Bashirs rolle.

Generaldirektør Tim Davie har udtalt, at tv-stationen er fast besluttet på at få sandheden frem.

Indtil videre har Bashir selv ikke udtalt sig i sagen, da han efter sigende er alvorlig mærket efter en hjerteoperation og et alvorligt coronaforløb.