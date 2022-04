Nakagin Capsule Tower, der er af Japans mest karakteristiske bygninger, skal inden længe jævnes med jorden.

Det har ejendomsfirmaet Takashi Shindo netop fået grønt lys til efter, at de har underskrevet en købsaftale. Det skriver CNN.

Bygningen, som er beliggende i hjertet af Tokyo, blev opført i 1972 og består af 144 lejligheder, som er bygget i en metabolistisk stil med et stort rundt vindue i midten af hver lejlighed.

Oprindeligt var det planen, at Nakagin Capsule Towes lejligheder skulle udskiftes hvert 25. år, men eftersom, at denne ikke holdte stik, blev lejlighederne i stedet faldefærdige og forældede.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Det førte derfor til, at ejerforeningen i samarbejde med en ejendomsudvikler forslog, at bygningen skulle sælges og rives ned tilbage i 2007. Men i 2008 indgav firmaet en konkursbegæring, og herfra gik projektet i stå.

I hvert fald lige indtil at kalenderen skrev 2021, for her blev der igen sat gang i salgs- og nedrivningsprojektet, idet grunden blev solgt.

Det var dog ikke hos alle, at salget faldt i god jord. Projektmedlem Tatsuyuki Maeda var én af dem, der bad byens myndigheder om at gribe ind, idet hun er med i en kampagne, som vil bevare det ikoniske byggeri:

»Der er ingen tvivl om, at bygningen var berømt, men tårnet havde også en vis charme, der appellerede til folk. Alle, der blev der, var kreative på sin egen måde, og det fællesskab, der blev dannet, var virkelig fascinerende. Jeg er ked af, at se det sådan, men jeg håber, det vil leve videre i en ny form,« siger Tatsuyuki Maeda.

Ifølge en talsmand fra ejendomsfirmaet Takashi Shindo er de sidste beboere derfor fraflyttet ejendommen i løbet af marts, og nedrivningen er planlagt til at begynde den 12. april.