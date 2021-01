Vanviddet, da højreekstreme Trump-støtter angreb Kongressen i Washington D.C., blev foreviget i en lang række videoer og billeder, men få fik så meget opmærksomhed som billedet af en storsmilende, langhåret mand, som helt uhindret bar en talerstol ud af bygningen og tilsyneladende tog den med hjem.

Nu kan billedet være med til at sikre, at manden bliver straffet for sin rolle i dramaet, som kostede seks mennesker livet.

Ifølge TMZ er manden en 36-årig, hjemmegående far til fem fra Florida ved navn Adam Johnson. Han blev anholdt lørdag efter ordre fra FBI, men er allerede på fri fod igen efter at have betalt en kaution på 25.000 dollars.

Han skal dog ikke regne med at forblive på fri fod i lang tid. FBI sigter ham for ulovlig indtrængen i en offentlig bygning, tyveri af regeringens ejendom og voldelig adfærd, skriver USA Today.

Billedet af Adam Johnson, som storsmilende og uhindret bar talerstolen ud af kongressen er gået verden rundt, og skal tjene som bevismateriale mod ham i den kommende retssag. (Foto: Scanpix) Foto: WIN MCNAMEE

Ifølge avisen forlod talerstolen aldrig bygningen, men idet han tiltvang sig adgang til et kontor og fjernede den fra sin plads, vil sigtelsen for tyveri blive anvendt.

Adam Johnsons advokater fortæller, at deres klient på grund af fotodokumentationen ikke har verdens bedste sag.

»I har et foto af vores klient i en bygning, som han ikke havde ret til at være i på pågældende tidspunkt, med det, der ligner et podium eller en talerstol. ... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det vil blive et problem. Jeg er ikke en troldmand,« siger den ene af hans advokater, Dan Eckhart, ifølge TMZ.

Onsdag aften, dansk tid, kunne formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, imidlertid slå hammeren i selv samme talerstol, da det blev bestemt, at Donald Trump skal for en historisk anden rigsretssag i sin præsidentperiode.

Som den første præsident i amerikansk historie.