De fleste kender billedet. 11 mænd sidder på en stålbjælke flere hundrede meter over New Yorks gader og spiser frokost.

Det er et ikonisk fotografi i den amerikanske historie, og det er en ting, som folk altid har troet blev taget tilfældigt, men sådan er sandheden ikke.

Billedet af de 11 mænd var iscenesat sammen med mange andre episoder den dag i september 1932.

De andre billeder er af mændene, der spiller fodbold eller lader som om, de sover på bjælkerne. Det skriver The Washington Post, der samtidig beskriver, at det er fotoentuiaster, der har opdaget sandheden bag fotografiet.

Foto: Charles C Ebbets

Arbejderne på billedet er rigtige arbejdere, og de er i gang med at bygge Rockefeller Center, der er nummer 22 på listen over højeste bygninger i New York.

I dag kan man se det mange forskellige steder. F.eks. på pubs og i klasselokaler.

Ifølge The Washington Post bliver det ikoniske billede delt mange gange på de sociale medier på specielt en dag hvert år - Labor Day.

Labor Day er en dag, hvor man hylder de arbejdere, der var med til at bygge det USA, man kender i dag. Labor Day er en fridag og fandt i år sted d. 2. september i USA.

Foto: CHIP SOMODEVILLA

Da billedet blev taget, var stål en integreret del af den amerikanske drøm.

Det var samtidig en tid, hvor mange mennesker påtog sig risikable arbejdsopgaver for at bygge de skyskrabere, vi kender i dag.

Derfor er det også et symbol på den tid, hvor folk risikerede deres egen sikkerhed for at bygge nutidens USA.

Rockefeller Center blev også et tegn på håb i en tid, hvor den store depression var på sit højeste. Det skriver The Washington Post.

Foto: Daniel SLIM

Selvom billedet er legendarisk, så ved man meget lidt om de 11 mænd, der optræder der.

Ligeledes ved man heller ikke, hvem fotografen er.

Det skyldes, at der var mange fotografer til stede på dagen, hvor billedet blev iscenesat og taget.

Rockefeller tæller 70 etager.