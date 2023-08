Regeringen i Georgien byder russiske turister velkommen til landet.

Det gør befolkningen også, men den har taget flasker, æg og fuckfingre med til kajen i Batumi.

Det skriver Dagbladet.

Mandag aften anløb det russiske krydstogtskib Astoria Grande havnen, og det gav ballade.

Der var 800 passagerer ombord på skibet.

Skibet lagde til kaj, men blev derefter jaget væk igen.

Det var planen, at skibet skulle sejle til Batumi to gange om ugen fra den nærliggende russiske OL-by Sotsji, men den plan ser ud til at blive aflyst efter mandagens begivenheder.

Således skriver ejerne af Astoria Grande på deres hjemmeside, at skibet fremover i stedet vil sejle til havne langs den tyrkiske kyst.

Befolkningen i Georgien er generelt store modstandere af Ruslands overfald på Ukraine.

Og så er indbyggerne meget bevidste om, regionerne Ossetia og Abkhasia reelt er selvstyrende republikker under russisk beskyttelse.

Balladen fra havnen i Batumi bredte sig til selve byen, hvor politi og demonstranter røg i infight.

23 personer blev anholdt. Herunder en ukrainsk kvinde.

Regeringen i Georgien har tidligere på året rakt en hånd frem mod russerne ved at genåbne flyruter mellem Moskva og Tbilisi.

Men også i toppen af det politiske Georgien er der uenighed.

Præsidenten Salomé Zurabisjvili roser således demonstranterne for at udfordre 'den seneste russiske provokation', der er en hentydning til den kornaftale, som Putin har opsagt.