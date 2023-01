Lyt til artiklen

Navnet er C/2022 E3 (ZTF).

Og kometen fra det ydre solsystem er lige nu på et sjældent besøg i Jordens nabolag, hvilket sker for første gang i 50.000 år.

NBC News kaldet det for en 'hændelse, man kun for mulighed for at opleve én gang i livet'.

På billeder, der er blevet offentliggjort af NASA, kan man se, at C/2022 E3 (ZTF) er omgivet af en grønlig sky, og kometen vil faktisk være tættest på Solen omkring 12. januar. I dag.

Her vil den muligvis være tydelig nok til at kunne betragtes uden alt for avanceret udstyret fra den nordlige halvkugle – med et kig mod nordøst. Og generelt er kometen selvfølgelig lettest at spotte i løbet af natten, efter midnat og inden daggry.

»Gennem en kikkert kan kometen fremstå som et svagt grønt skær på himlen, der bevæger sig mod nordvest,« skriver NBC News:

»Gennem et teleskop vil man sandsynligvis være i stand til at opdage tydeligere detaljer ved den 'grønne komet', muligvis også en del af dens svage hale.«

C/2022 E3 (ZTF) vil være til at spotte i et eller andet omfang i den resterende del af måneden, inden den i begyndelsen af februar vil nå det punkt på sin bane, hvor den kommer allertættest på Jorden.

Kometen C/2022 E3 (ZTF) kan muligvis ses som en grønlig klat på himlen med det blotte øje, når den kommer tættest på Jorden til feburar. Foto: DAN BARTLETT

Helt præcist omkring 1.–2. februar.

Her vil den 'kun' være omkring 42 millioner kilometer fra os, og her – samt i dagene omkring – vil det måske endda være muligt at se C/2022 E3 (ZTF) på nattehimlen med det blotte øje som en grønlig klat, hvis skyen omkring den fortsat vil lyse op i samme omfang som nu.

Og så går det den anden vej igen.

Herefter vil C/2022 E3 (ZTF) fortsætte sin lange bane rundt om solen og først vende tilbage i Jordens nabolag om 50.000 år.