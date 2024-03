Qin Gang nåede at være Kinas udenrigsminister i 207 dage. Han er ikke set, siden han forlod posten.

Kinas tidligere udenrigsminister Qin Gang, der pludseligt blev fjernet fra posten sidste år og ikke er blevet set offentligt siden, stopper som lovgiver.

Det skriver det kinesiske statslige nyhedsbureau Xinhua.

Qins fratrædelse som havnebyen Tianjins repræsentant i Den Nationale Folkekongres, som er Kinas parlament, blev godkendt tirsdag, skriver Xinhua.

Den tidligere udenrigsminister blev fjernet efter blot 207 dage på posten i juni sidste år uden forklaring.

Han blev erstattet af Wang Yi, en erfaren diplomat, der var udenrigsminister inden Qin, og som var højere i den kinesiske regerings hierarki sammenlignet med Qin.

Qin blev desuden fjernet fra det kinesiske statsråd i oktober.

Syv måneder efter at Qin stoppede som udenrigsminister, har Kina fortsat ikke givet en forklaring på hans exit. Det vides heller ikke, hvorfor han ikke er blevet set i offentligheden siden da.

Qin Gang blev senest set 25. juni sidste år, da han tog imod Ruslands viceudenrigsminister, Andrej Rudenko.

Qin er ikke den eneste højtstående person i Kina, der på pludselig vis er blevet fjernet fra posten og ikke er set siden.

Li Shangfu, der var forsvarsminister, blev fjernet i oktober. Da var han ikke blevet set de foregående to måneder.

Eksperter mener, at både Li og Qin var personligt udvalgt af Kinas præsident, Xi Jinping.

- Xis villighed til at ændre retning på trods af, hvordan det ser ud, antyder, at han føler sig sikker på, at sådanne beslutninger ikke har alvorlige følger, sagde Yun Sun, der er seniorforsker og direktør på Kina-programmet ved tænketanken Stimson Center i Washington D.C., til AFP i oktober.

- Xis kontrol og magt er uden fortilfælde.

/ritzau/AFP