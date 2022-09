Lyt til artiklen

Når valget i Italien finder sted søndag, så er der lagt op til en »højdramatisk stemning«.

For her ventes det, at der bliver dannet den mest højreorienterede regering, som Italien har haft siden Anden Verdenskrig.

Forventningen er, at det bliver med Giorgia Meloni i spidsen som ny premierminister i en alliance med Matteo Salvini og forhenværende premierminister Silvio Berlusconi, der har ry for at være ven af den russiske præsident.

Og det er i den grad et rystet Rom, B.T. mærker, efter sidste store valgmøde fredag er blevet afholdt.

»Alle dem jeg har mødt indtil videre, er hunderædde for en virkelighed med en højrefløjsregering,« fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»De er bange for fremtiden. Nogen frygter, at det vil betyde en udmelding af EU. Andre frygter, at det vil betyde en begrænsning af den enkeltes rettigheder til abort. Desuden er frygten en hård retorik mod migranter.«

Han understreger, at der hidtil kun er blevet dannet alliancer med midtersøgende partier, men det bliver der højst sandsynligt sat en stopper for nu.

»Og det kan ikke undgås at få indvirkning på EU og på, hvordan vi ser på krigen i Ukraine,« fortæller han, og hentyder til Berlusconis forhold til Putin og udtalelsen om at Putin blev »presset« til at invadere Ukraine.

Og selvom der er en vis usikkerhed forbundet med de tre personer som beskrives som »vilde og voldsomme typer« med rødder i Italiens fascistiske bevægelse, så er der alligevel noget der tyder på, at Italien har brug for forandring.

»Det er klart, der også er mange, der håber, højrefløjen vinder.«

Ved sidste valg fik Melonis parti kun fire procent af stemmerne, og nu ser billedet helt anderledes ud med op mod 25 procent.

»Jeg tror, det hænger sammen med, at de gamle partier er kollapset. Der er ingen, der rigtig tror på, at det man plejede at læne sig opad kan løfte opgaven længere.«

Samtidig understreger Illeborg, at der i venstrefløjen er så meget konflikt internt, at mange har givet op på dem.

»Så har man nu et nyt alternativ med en kvinde, der siger, hun vil rydde op, og at hun ikke vil finde sig i noget.«

Hvis alliancen bliver en realitet, vil de få en chance for at regere på et tidspunkt, hvor Italien og det øvrige Europa er i dyb krise med høj inflation og store prisstigninger på energi. Desuden får de mulighed for at rette op på et Italien, der er dybt forgældet.

I meningsmålinger står Giorgia Melonis parti, Italiens Brødre, til at blive det største parti. Alliancen vil ifølge meningsmålingerne få cirka 46 procent, og det er rigeligt til at sikre sig et stort flertal i parlamentet.