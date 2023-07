Han smiler. Giver hånd. Repræsenterer Kina i mødet med andre magter. Med Sri Lanka, Vietnam og Rusland. Billederne af den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, er taget i slutningen af juni og viser hans sidste offentlige optræden.

I tre uger har offentligheden intet set til ham. Og det er, selvom han har haft stribevis af vigtige møder med blandt andet EU og USA i kalenderen.

Qin Gang er som forduftet.

Ingen kan få svar på, hvor han er blevet af, og det har ført til spekulationer i landet, der ikke just er kendt for at have transparens øverst på prioriteringslisten.

Ifølge CNN er den 57-årig kineser, der tiltrådte som udenrigsminister i december, ikke set offentligt siden 25. juni, hvor han først mødtes med sine kollegaer fra Sri Lanka og Vietnam og efterfølgende gik en tur med den russiske viceudenrigsminister Andrey Rudenko, der i kølvandet på Wagner-kaosset fandt tid til at flyve til Kina for en stund.

»Taget Kinas status og indflydelse i verden i betragtning er det meget mærkeligt, at landets udenrigsminister ikke har vist sig offentligt i mere end 20 dage,« siger Deng Yuwen, tidligere redaktør af en avis fra kommunistpartiet, undrende til CNN.

Den tidligere redaktør, der i dag bor i USA, hæfter sig ved, at Qin Gangs eget ministerium afviser at svare på spørgsmål om, hvor han er.

Det er ellers ikke, fordi der ikke er blevet spurgt.

Eksempelvis brillerede Qin Gang med sit fravær, da først den amerikanske finansminister, Janet Yellen, og siden landets særlige klimaudsending, John Kerry, slog et smut forbi Beijing.

Et møde mellem den kinesiske udenrigsminister og EU's udenrigschef, spanieren Josep Borrell, blev i starten af måneden helt udskudt. Den kinesiske regering havde ifølge en talsperson fra EU i sidste øjeblik oplyst, at de aftalte datoer for mødet 'ikke længere var en mulighed'.

Også i sidste uge udeblev Qin Gang fra et møde med andre topledere. Her skulle han være mødtes med andre udenrigsministre i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), men i stedet blev Kina repræsenteret ved topdiplomaten Wang Yi.

En talsperson fra det kinesiske udenrigsministerium var på det tidspunkt ude og sige, at Qin Gangs fravær skyldtes hans helbred, men den forklaring var senere forsvundet fra en officiel udtalelse om mødet.

Ved en anden lejlighed har det lydt, at udenrigsministeriet 'ikke har nogen oplysninger at dele' om fraværet.

Men lukketheden udgør ifølge Deng Yuwen et klassisk problem for Kina og landets præsident, Xi Jinping.

»Det er et problem for totalitære regimer. Totalitære regimer er i sagens natur ustabile, fordi alt afgøres af den øverste leder alene,« siger han til CNN og forsætter:

»Hvis der sker noget usædvanligt med en højtstående embedsmand, vil folk spekulere på, om pågældendes forhold til den øverste leder er blevet dårligt, eller om det er et tegn på politisk ustabilitet.«

Deng Yuwen peger desuden på, at eventuelle problemer med Qin Gang vil falde tilbage på Xi Jinping, da udenrigsministeren er særligt udpeget af præsidenten.