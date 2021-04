Ingen havde set den amerikanske pige Ana Loera i live i årevis.

Men det var først, da en anden lille pige ringede til politiet, at man fandt frem til, hvad der var sket med hende.

Det skriver People og Arizona Republic.

Hele sagen begyndte med et opkald til politiet i delstaten Arizona den 20. januar sidste år.

I den anden ende af røret var en 11-årig pige, som fortalte, at hun var blevet efterladt hjemme alene. Hun var sulten, og hendes familie havde ikke været hjemme i to dage.

Desuden fortalte hun også, at hun havde en ældre søster, den 13-årige Ana Loera, der var forsvundet en dag i 2017.

Da betjente mødte op ved hjemmet i Phoenix, fandt de menneskeafføring på gulvene gennem huset. Det blev derfor besluttet, at man ville tage den 11-årige pige med og overdrage hende til de sociale myndigheder.

Pigen fortalte efterfølgende, at hendes adoptivmor – Maribel – havde et voldsomt temperament, og at hun slog hende med kabler eller skubbede hende ind i væggene.

Ifølge retsdokumenter i sagen kunne man på pigens krop se utallige skader, der kunne komme fra at være blevet slået med et reb-lignende objekt, skriver Arizona Republic.

Da politiet spurgte pigens adoptivfar – Rafael – om den forsvundne ældre søster, forklarede han, at Ana Loera var blevet adopteret og sendt til Mexico. Omvendt fortalte Maribel, at pigen var blevet adopteret og sendt til Colombia.

Nogle dage senere rykkede de sociale myndigheder endnu engang ud til hjemmet, og denne gang fjernede de parrets to andre børn, en ni-årig dreng og en fire-årig pige.

Ikke længe efter, de var taget afsted, modtog alarmcentralen et opkald om, at der var udbrudt brand i huset. Ifølge retsdokumenterne havde Rafael hældt olie fra sin bil ud over gulvet i huset, før han satte ild til det med det formål at tage livet af sig selv.

Da brandvæsnet ankom til stedet, fandt de Maribel i gang med at forsøge at slukke branden.

Under en gennemgang af huset, gjorde brandfolkene en overraskende – og uhyggelig – opdagelse.

Under en gipsvæg, der var faldet sammen, fandt man det, der lignende menneskeknogler.

En undersøgelse af ligresterne viste, at der var tale om 13-årige Ana Loera, som ifølge vidner ikke var blevet set i live i offentligheden siden 2016.

Ifølge politiet har Rafael under en afhøring senere forklaret, at adoptivdatteren i sommeren 2017 blev voldsomt syg. Alligevel gjorde forældrene i flere dage intet, men ventede med at køre hende til hospitalet.

Da de endelig besluttede sig for at tage dertil, var det for sent. Pigen døde – ifølge adoptivfaderens forklaring – i bilen på vejen til hospitalet.

Af frygt for at myndighederne ville fjerne deres andre børn, valgte parret angiveligt at skjule Anas lig i et klæde og gemme det på loftet.

Siden har politiet efterforsket sagen, og nu er de to adoptivforældre – 51-årige Maribel Loera og 57-årige Rafael Loera – ifølge People blevet sigtet for drab, for flere tilfælde af børnemishandling, for at have skjult et lig og for brandstiftelse.

Det vides ikke, hvordan de forholder sig til anklagerne.