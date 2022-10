Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ruja Ignatova, der også kendt som 'den forsvundne krypto-dronning', modtog angiveligt oplysninger om, at politiet undersøgte hende for muligt bedrageri, før hun forsvandt i 2017.

Det skriver BBC.

Den 42-årige bulgarsk-fødte kvinde er eftersøgt for sin påståede rolle i at drive handel af en falsk kryptovaluta kaldet OneCoin og blev i juni i år tilføjet til FBIs liste over verdens mest eftersøgte forbrydere.

Ifølge myndighederne har hun begået bedrageri for fire millioner dollar.

Hun er ikke set siden 25. oktober 2017, hvor hun gik ombord på et fly fra Bulgarien til Grækenland.

Filer, BBC har set, fra Europol-møder, tyder på, at Ruja Ignatova kendte til bestræbelserne om at anholde hende allerede måneder før, hun forsvandt.

Politiets dokumenter blev videregivet til podcasten 'The Missing Cryptoqueen', som Frank Schneider, en tidligere spion og betroet rådgiver for Ruja Ignatova, står bag.

Frank Schneider nægter dog at have modtaget dokumenterne. Han hævder, de blev sendt til ham på en USB-nøgle af Ignatova, og at metadata på filerne tyder på, at hun har fået oplysningerne via sine egne kontakter i Bulgarien.

Han står nu over for at skulle udleveres til USA grundet sin påståede rolle i OneCoin-svindlen.

De omtalte dokumenter indeholder præsentationer fra et Europol-møde kaldet 'Operation Satellite', som fandt sted i Haag 15. marts 2017.

Ifølge dokumenterne blev mødet overværet af FBI, det amerikanske justitsministerium og New York District Attorney, mens officerer fra både Storbritannien, Tyskland, Holland, Dubai og Bulgarien også var til stede.