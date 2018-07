Midt i glæden over at have været med til at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner ud af en grotte fik en australsk læge overbragt en trist nyhed.

Tirsdag burde have været en glædens dag for den australske læge og dykker Richard Harris, der de seneste dage har sat sit eget liv på spil for at begive sig ind i den oversvømmede grotte, hvor 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner i 17 dage havde siddet fanget.

Mere end fire kilometer måtte han svømme, kravle og dykke gennem smalle passager og nærmest ufremkommelige steder for at nå der til, hvor drengene sad med deres træner.

Billede inde fra grotten under redningsaktionen. Foto: Soe Zeya Tun Vis mere Billede inde fra grotten under redningsaktionen. Foto: Soe Zeya Tun

Hver dag, efter han var ankommet til stedet, tilså han dem for at være sikker på, at drengenes helbred kunne holde til den lange, farlige tur ud gennem Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand.

Hans indsats for at få drengene sikkert ud gjorde, at han verden over er blevet hyldet som helt. Men ifølge ham selv, er det drengene selv, der er de sande helte. Det fortalte han ifølge det australske medie ABC News til den australske premierminister Malcolm Turnbull via FaceTime.

»De er de stærkeste gutter og børn, jeg nogensinde haft privilegiet af at møde,« sagde han.

Tirsdag eftermiddag sluttede redningsaktionen, da den sidste af drengene og træneren blev reddet ud af grotten. Alle i live. Men mens Richard Harris kunne glæde sig over, at det lykkedes, fik han overbragt en tragisk nyhed, skriver Sydney Morning Herald.

Hans egen far var gået bort.

Billede inde fra grotten under redningsaktionen. Vis mere Billede inde fra grotten under redningsaktionen.

Til Sydney Morning Herald fortæller lægen Andrew Pearce, som Richard Harris til daglig arbejder sammen med i South Australias ambulanceberedskab, at den seneste uge har 'været tumultarisk med højde- og lavpunkter'.

»Det er med stor sorg, at jeg kan bekræfte, at Harrys (som Richard Harris kaldes, red.) far gik bort i aftes kort tid efter den succesfulde redningsaktion i Thailand,« siger Andrew Pearce.

»Han (Richard Harris, red) kommer hjem snart og vil velfortjent holde fri for at være sammen med sin familie. Han beder om, at hans families privatliv bliver respekteret i denne tid,« tilføjer han.

Billede inde fra grotten under redningsaktionen. Foto: Sakchai Lalit Vis mere Billede inde fra grotten under redningsaktionen. Foto: Sakchai Lalit

Han fortæller også, at hele ambulanceredskabet er stolt af det arbejde, som Richard Harris har udført for at redde drengene og deres træner.

»Harry er en stille og venlig mand, som med det samme tilbød sin hjælp til denne redningsmission,« siger Andrew Pearce.

De 12 drenge og deres træner er nu indlagt på hospitalet. De har det alle godt efter omstændighederne.