Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et anerkendt netværk af undersøgende journalister fra Frankrig stiller nu den svenske møbelgigant IKEA i et noget uheldigt lys.

IKEA har ifølge det franske netværk 'Disclose' haft underleverandører i Hviderusland, der har benyttet sig af tvungen arbejdskraft fra både fængsler og arbejdslejre.

Det skriver CNN ud fra rapporten fra Disclose.

Hviderusland er kendt som værende ‘Europas sidste diktatur’ med den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko, ved magten.

Og selvom der har været spekulationer om tvangsarbejde og arbejdslejre under Lukasjenkos tid som Hvideruslands præsident, er sammenhængen mellem de brutale arbejdslejre og den populære møbelgigant nye.

Disclose skriver blandt andet i deres rapport, at der er tale om tvangsarbejdslejre, der er særligt brutale, hvor både tortur og ringe forhold er opskriften på arbejdsforholdene for dem, der producerer produkter som gardiner, duge og håndklæder til IKEA.

Rapporten udleder, at der er tale om mindst ti af IKEAs underleverandører, der har haft forbindelse til arbejdslejre og straffekolonier i løbet af de sidste ti år.

IKEA har siden rapportens afsløringer skrevet i en mail til CNN, at de tager rapporten »meget alvorligt og aldrig accepterer menneskerettighedskrænkelser i sin forsyningskæde«.

IKEA startede samarbejdet med Hviderusland i 1999, der siden har kastet guld af sig.

Hviderusland producerer nemlig varer for den svenske møbelgigant for hele 83 millioner dollar årligt, hvilket svarer til cirka 598 millioner danske kroner.

Et gyldent samarbejde, der altså angiveligt har vist sig at have kostet en endnu højere pris.