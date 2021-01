Den svenske møbelmastodont Ikea vælger nu at stoppe med at sælge knækbrødsproduktet 'Knäckebröd Flerkorn' i Sverige og flere andre lande.

Det skyldes, at der er fundet et for højt niveau af en giftig gas i sesamfrøene på knækbrødene.

Det skriver Aftonbladet.

Til mediet fortæller Sandra Jakob, der er pressekontakt for Ikea Sverige, at beslutningen gælder i flere lande:

»Vi kommer til at stoppe med at sælge produktet i flere lande,« forklarer hun.

»Det er forebyggende, at vi gør det. Vi foretager store undersøgelser på al den mad, vi sælger, og den giftige gas blev opdaget i en lille del af sortimentet. Produktet er ufarligt at spise, men vi gør det som en forholdsregel,« tilføjer hun.

Det er helt konkret pesticidet ethylenoxid, der er fundet for høje værdier af på en del af produktet.

Ethylenoxid er ifølge Dagbladet en giftgas, der blandt andet bruges til desinfektion, ligesom det dræber insekter og bakterier.

Det fremgår ikke umiddelbart, om man også stopper for salget af produktet i Danmark, men det er at finde på Ikeas danske hjemmeside, omend det fremgår, at det ikke sælges online.