Bureaukrati stoppede det i 2006, men nu er det alvor. Døren til Ikeas første varehus i Indien slås op torsdag.

Hyderabad. Ikea åbner torsdag sit første varehus i Indien, efter at bureaukrati fik det til at fejle i 2006.

Det nye varehus ved byen Hyderabad vil være med et indisk strejf, lover Ikeas topchef, Jesper Brodin.

- Vi lover at levere fin kvalitet til priser, der kan betales, og vil forsøge at sprede os og nå ud til andre dele af landet med flere varehuse, siger han.

Ikea, hvis grundlægger, Ingvar Kamprad, døde i januar, har varehuse i 49 lande, men har indtil nu ikke haft en chance for at sikre sig en luns af den indiske middelklasses forbrug.

I 2006 var det strikse lokale forordninger og krævende bureaukrater, der fik Ikea til at opgive sine daværende planer om at rykke ind i Indien.

Denne gang har Ikea regnet på det og er nået frem til, at varehuset i Hyderabad det første år vil få besøg af syv millioner kunder. Ikea satser på at åbne yderligere 25 varehuse frem til 2025.

Men høje toldsatser på importerede varer i Indien vil forsat være en hurdle for den svenske møbelgigant.

Brodin siger, at det har været nødvendigt at give varehusene et indisk pift for at kunne få tag i den indiske middelklasse. De er for eksempel ikke vant til selv at samle møbler - selve kernen i Ikeas virksomhedsmodel.

En af de klare forskelle til Ikeas varehuse andre steder i verden er den gigantiske restaurant, der kan tage imod 1000 gæster. Den største, som Ikea har i hele verden, og"formentlig Indiens største", siger Brodin.

I stedet for svinekød i varehusets kødboller, som er næsten lige så berømte som Ikeas reol Billy, vil der være kyllingekød eller vegetarmad.

Sammen med Ikeas vanlige møbler er der tilført relevante varer fra det lokale marked. Også en del billige for at kunne imødekomme kundernes "store forhåbninger til deres hjem med små penge i pungen", siger John Achillea, der er bestyrer i det nye varehus.

/ritzau/AFP