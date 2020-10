Er du vild med kød og med IKEAs kødboller, så må du begynde at indstille dig på en stor ændring.

IKEA har nemlig introduceret en plantebaseret kødbolle uden kød. Og på sigt er det meningen, at den veganske lækkerbisken skal erstatte kødversionen.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

»Vi har introduceret noget, som vi har kaldt en ‘plantebolle’, som er helt vegansk. Den skal smage helt ligesom den traditionelle kødbolle, og den skal være en erstatning for kødbollen,« siger Gudrun Lægreid, der er IKEAs pressekontakt i IKEA Norge til Dagbladet.

Ikeas kødboller er populære blandt møbelkædens kunder. Foto: Anne Bæk Vis mere Ikeas kødboller er populære blandt møbelkædens kunder. Foto: Anne Bæk

Den veganske kødbolle, der netop kommet på tallerkenerne i kædens restauranter i Norge, vil blive serveret på samme måde som kødversionen - hvilket vil sige med kartoffelmos, tyttebær samt flødesovs. Ifølge IKEA er det ikke meningen, at man skal kunne smage forskel på den veganske bolle og den med kød.

Den kødløse kødbolle skal hjælpe møbelkæden med at nedsætte klimaaftrykket, og på sigt er det meningen, at de kødløse boller helt skal erstatte dem med kød. Målet er, at det er sket inden 2030 i Norge, skriver Dagbladet.

Også i Danmark har IKEA introduceret det kødløse alternativ til deres populære kødbolleret.



Det skete tilbage i begyndelsen af August.

I Danmark solgte Ikea sidste år over 12 millioner kødboller. Foto: Anne Bæk Vis mere I Danmark solgte Ikea sidste år over 12 millioner kødboller. Foto: Anne Bæk

»Den plantebaserede bolle er vores nyfortolkning af kødbollen. Vi ved, at rigtig mange kunder er glade for kødbollen, og derfor tilbyder vi dem nu et alternativ, som har samme lækre smag og tekstur, men som bare er mere miljøvenlig,« udtalte Country Sustainability Manager i IKEA Monica Keaney i en pressemeddelelse dengang.

IKEA sælger hvert år millioner af kødboller.

Alene i Danmark solgte IKEA i sidste regnskabsår 12, 4 millioner kødboller til kunder i landets fem varehuse.

B.T. ville gerne have spurgt IKEA, om man har samme planer med helt at udfase kødversionen af kødbollen inden 2030 i Danmark. Det er dog endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra IKEA.