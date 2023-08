To tørstige Ikea-kunder kom galt afsted, efter de drak desinfektionsmiddel.

Den giftige væske stod i en karaffel i møbelgigantens norske Trondheim-afdeling den 9. august, hvorfor de to besøgende forvekslede den med juice.

Det fik konsekvenser.

»Vi kørte på skadestuen, og lægerne holdt os natten over til observation,« lyder meldingen ifølge norske Nidaros.

Kunderne havde dog ingen ætsende skade på spiserøret – kun irritation.

Hos IKEA selv kalder man det en fiasko.

»Efter hændelsen har vi taget flere forholdsregler for at sikre, at det ikke sker igen,« siger varehuschef Randi Schjetne ifølge Dagbladet.