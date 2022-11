Lyt til artiklen

Møbelgiganten IKEA har sendt en spiludvikler et brev, hvor det kræves, at han foretager ændringer i et endnu ikke udgivet gyserspil ved navn 'The Store Is Closed'.

Det skriver spilmediet Kotaku, der er i besiddelse af brevet og desuden beretter, at årsagen bag er, at gyserspillet foregår i en møbelbutik, der til forveksling ligner IKEA.

Advokater, der repræsenterer IKEA, hævder, at spillet begår varemærkekrænkelse, fordi flere medier har foretaget sammenligninger mellem deres officielle mærke og spillet.

Det svenske firma har givet udvikleren, Jacob Shaw, ti dage til at »ændre spillet og fjerne alle ting forbundet med de berømte Ikea-butikker«.

»Dit spil bruger et blåt og gult skilt med et skandinavisk navn på butikken, en blå æskelignende bygning, gule, lodrette skjorter, der er identiske med dem, som bæres af IKEA-personale, en grå sti på gulvet, møbler, der ligner Ikea-møbler og produktskiltning, der ligner Ikea-skiltning,« lyder det blandt andet i advokaternes brev til Shaw.

Ifølge Kotaku, som har fået adgang til at se spillets design, ser man blot bygningen i fuld flor på menuskærmen – og ellers slet ikke. Derudover er butikkens navn 'STYR', som skal forstås som en anden udgave af det engelske 'Store', men som bekendt også er en del af det skandinaviske vokabularium.

Jacob Shaw bestrider at have designet sit spil med IKEA i tankerne.

»Jeg købte generiske møbelaktiver for at lave dette spil, hvilket betyder, at dette er møbler, der kan bruges i ethvert spil,« fortæller han.

'The Store Is Closed', der først forventes at udkomme i 2024, indsamlede i den forgangne uge mere end 49.000 dollar, tilsvarende 374.000 danske kroner, gennem en Kickstarter-kampagne. Han er ærgerlig over at skulle redigere i sit spil.

»Jeg skulle bruge den sidste uge af min Kickstarter på at forberede en opdatering til alle de nye testere. Men nu er jeg nødt til desperat at forny hele spillets udseende, så jeg ikke bliver sagsøgt,« fortæller Jacob Shaw til Kotaku.