Ikea lukkede alle sine varehuse i Rusland efter invasionen af Ukraine.

Nu er en hviderussisk kopi klar til at udnytte tomrummet.

»Vores sammenslutning har underskrevet en samarbejdsaftale med Swed House, som laver produkter, der ligner Ikeas, om at åbne ti butikker i Moskva med et areal på op til 1.000 kvadratmeter i 2023,« siger Bulat Sjakirov, som er chef for sammenslutningen af shoppingcentre i Moskva, til det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Det hviderussiske Swed House – eller Svedskij Dom, som det hedder på russisk – oplyser selv på deres sociale medier, at man sælger 'varer til hjemmet fra Ikea', skriver Detailwatch.

Ifølge Bulat Sjakirov har indkøbscentrene i Moskva været meget ivrige efter at invitere Ikea-kopien indenfor i folden.

»Vi har på det seneste modtaget flere hundrede forespørgsler fra indkøbscentre, som ønsker at huse dem (Swed House, red.),« siger han.

Derfor mener han ikke, det betyder noget, om de kommende Swed House-butikker kommer til at ligge midt i den russiske hovedstad eller i centre ved ringvejen udenom byen.

»Møbler, boligprodukter og tekstiler vil være efterspurgte uanset hvad,« siger Sjakirov.

Ikea er langt fra det eneste kendte varemærke, som russerne og hviderusserne har kopieret, efter mange vestlige virksomheder forlod Rusland som konsekvens af Vladimir Putins invasion af Ukraine.

