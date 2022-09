Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

IKEA i Sverige ville hæve prisen på almindelige hotdogs fra fem til syv kroner.

Og samtidig ville de sænke prisen på deres vegetarpølse fra syv kroner til fem kroner.

Men så udbrød der ramaskrig på sociale medier.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Derfor er den internationale kæde med svensk oprindelse nu endt ud i en vaskeægte kovending.

»Mange har rakt ud for at vise deres kærlighed til begge pølser og samtidig påpeget uligheden i prisen. De har ret, så vi sætter prisen ned igen. En pølse er en pølse – uanset form. Altid 5 svenske kroner hos IKEA,« skriver virksomheden.

De skriver videre, at svenskere er et »pølseelskende folk,« og at det tydeligt fremgik af de mange kommentarer, de modtog i kølvandet på deres udmelding om prisændringerne.

Så priserne forbliver, som de var.