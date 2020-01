Ikea indgår forlig med familie til toårigt barn i USA, der fik en Ikea-kommode ned over sig i 2017 og døde.

Det svenske møbelhus Ikea betaler 46 millioner dollar, hvilket svarer til over 300 millioner kroner, efter en dødsulykke i USA, der involverede en Ikea-kommode.

Det store millionbeløb indgår i et forlig med familien til et toårigt barn, der døde efter at have fået en Ikea-kommode ned over sig i 2017.

Det oplyser familiens advokat mandag dansk tid til det amerikanske medie USA Today.

Ikea indgik et lignende forlig i 2016, hvor tre familier delte 50 millioner dollar. Det svarer til 334 millioner kroner.

Den toårige dreng døde, da kommoden på 76 centimeter væltede ned over ham.

Ikea-kommoder er sat i forbindelse med ni dødsfald blandt børn og utallige skader.

Dødsfaldene er i de fleste tilfælde sket, når et barn tager fat i en af skufferne, hvilket får møblet til at falde ned over barnet.

- Vi savner ham så meget, siger Joleen Dudek, der er mor til den omkomne dreng Jozef Dudek til USA Today.

- Han ville være blevet fem år til april. Vi havde aldrig troet, at en lille kommode ville kunne vælte ned over ham og kvæle ham, siger hun.

Ikea bekræftede forliget mandag.

- Selv om intet forlig kan ændre de tragiske omstændigheder, der har ført os her til, er vi glade for, at denne sag har nået en afslutning, oplyser Ikea i en pressemeddelelse ifølge USA Today.

- Vi arbejder hårdt på denne sikkerhedsfare. Vi sender vores dybeste kondolencer, oplyser Ikea.

Møbelhuset tilbagekaldte over 17 millioner kommoder i 2016, herunder den type, der faldt ned over Jozef Dudek.

Den toårige dreng var det første barn, der døde efter tilbagekaldelsen.

Ikea er i forbindelse med forliget gået med til at forbedre deres oplysning til kunder om de tilbagekaldte kommoder, der stadig står i manges hjem.

Familien mener, at den ikke blev ordentligt informeret om tilbagekaldelsen, da familien ikke blev kontaktet direkte af Ikea.

Familien vil donere seks millioner kroner fra forliget til organisationer, der arbejder for at lave kommoder, der ikke kan vælte.

/ritzau/